به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین سلامی ظهر امروز و در حاشیه همایش هم اندیشی میهمانان خارجی شرکت کننده در جشن های دهه فجر انقلاب اسلامی، در جمع خبرنگاران اظهارداشت: موشک، موضوع مذاکره ما با هیچ قدرتی نیست و برجام نیز هیچ ارتباطی با توان موشکی ندارد.

وی ادامه داد: توان موشکی بخشی از قدرت دفاعی ماست و هرگز راجع به آن مذاکره نمی کنیم. همه دنیا باید خیالشان بابت این موضوع راحت باشد.

جانشین فرمانده کل سپاه افزود: اروپایی ها باید بدانند برجام هیچ ارتباطی با توسعه توان موشکی ندارد و اراده ما برای توسعه قدرت دفاعی مستقل تر از هر قدرت دیگری است.

سردار سلامی در مورد رمز ماندگار انقلاب بعد از ۳۹ سال گفت: آرمان های بزرگ، رهبران بزرگی مانند امام خمینی (ره) و آیت الله خامنه ای، اسلام و حدت، ایمان به ملت، رمز ماندگاری انقلاب است.

وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران از آزادی، عزت، اقتدار، امنیت و استقلال همه ملت های مسلمان دفاع می کند و این عامل اساسی وحدت جمهوری اسلامی با جهان اسلام است؛ جمهوری اسلامی ایران با آرمان امت اسلامی پیوند خورده و محور تعقیب این آرمان ها است.

جانشین فرمانده کل سپاه گفت: حضور آمریکا در سوریه غیرمشروع بوده و مطمئنا با شکست مواجه خواهد شد و قبل از این که شکست بخورد باید منطقه را ترک کند.

وی در خصوص عملیات ترکیه در سوریه اظهار داشت: حضور هیچ قدرتی در سوریه قابل قبول و مشروع نیست؛ مگر اینکه با موافقت دولت سوریه باشد. هر قدرتی که مرزهای بین المللی را پشت سر می گذارد نقض حاکمیت می کند، چه آمریکا باشد چه هر کشور دیگری. این اقدام، اقدام پسندیده و مشروعی نیست، معمولا این گونه مداخلات موفقیت آمیز نیست.

سردار سلامی در باره حضور امریکا در منطقه نیز عنوان کرد: حضور آمریکایی ها در هیچ کشور اسلامی مشروع نیست. این حضور موجب ناامنی و توسعه تروریسم بوده و ادامه حضور آمریکا در منطقه دامنه تروریسم را افزایش می دهد.

جانشین فرمانده کل سپاه تصریح کرد: حضور آمریکا در منطقه هزینه های نظامی و اقتصادی به دنبال خواهد داشت؛ کما اینکه تا امروز این گونه بوده است.

سردار سلامی همچنین در پاسخ به ادعای صهیونیست ها در مورد انهدام پهباد در مرز سوریه و اسرائیل، اظهار داشت: ما هیچ خبری از جانب اسرائیل را تایید نمی کنیم اگر سوری ها تایید کنند ما نیز تایید خواهیم کرد، چون اسرائیلی ها دروغ گو هستند.

سلامی افزود: ما در سوریه حضور نظامی نداشته ایم و فقط به صورت مستشاری در سوریه حضور داریم ؛ حضور ارتش سوریه برای دفاع از سرزمین‌های خود کافی است.