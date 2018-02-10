تأکید مراجع بر حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن/ دشمنان را ناامید کنید

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: مراجع عظام تقلید و علمای قم در آستانه ۲۲ بهمن، سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی(ره) با صدور بیانیه‌های جداگانه و یا در سخنرانی‌های خود بر حضور پرشور مردم همیشه در صحنه و انقلابی در راهپیمایی این روز به منظور تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی و جلوه‌گری وحدت ملت در برابر استکبار جهانی تأکید کردند.

آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در درس خارج فقه خود که در مسجد اعظم قم برگزار شد، حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال را موجب ناامیدی دشمنان دانست.

وی همچنین با تبریک فرارسیدن ۲۲ بهمن افزود: مردم به انقلاب خودشان علاقه دارند و همه با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن به دشمن، ضربه خواهند زد.

این استاد سطوح عالی حوزه ادامه داد: اغتشاشات اخیر امید کاذبی برای دشمنان ایجاد کرد که باید نشان دهیم که امیدشان به نا امیدی منتهی می‌شود.

وی تأکید کرد: همه ما با شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان خواهیم داد بعد از ۴۰ سال همچنان حامی انقلاب و رهبری و عزت ملی هستیم.

همه با وجود برخی مشکلات در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت کنند

آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی هم در درس اخلاق که در بنیاد علوم وحیانی اسراء برگزار شد، با اشاره به راهپیمایی ۲۲ بهمن، از همه اقشار به ویژه بانوان برای حضور پررنگ در این راهپیمایی دعوت به عمل آورد و بیان داشت: زنان در مقابل این رفتار برخی از دختران ناآگاه که روسری خود را برداشتند باید همپای مردان در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور پیدا کنند و اعلام کنند که شعار ما این آیه قرآن است که می‌فرماید «وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَی جُیُوبِهِنَّ»

این مفسر قرآن کریم در ادامه تأکید کرد: ضمن احترام به همه اصناف و اقشار جامعه، همه مردم با وجود برخی ایرادات و مشکلات که در کشور وجود دارد، در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت کنند و عزت و شکوه اسلام و نظام اسلامی را بخواهند، دفاع ما از اصل انقلاب و نظام باشد، در صحنه به خوبی حضور داشته باشیم و به خصوص زنان با حضور خود عفاف و حجاب را بیش از پیش شکوفا کنند.

مردم باید با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن به حفظ نظام کمک کنند

آیت‌الله العظمی حسین نوری همدانی هم در درس خارج فقه خود با دعوت مردم به راهپیمایی ۲۲ بهمن، افزود: حفظ انقلاب از اوجب واجبات است و مردم باید با حضور در راهپیمایی به حفظ نظام کمک کنند.

وی تأکید کرد: همه ما با شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان خواهیم داد بعد از ۴۰ سال همچنان حامی انقلاب و رهبری و عزت ملی هستیم.

این مرجع تقلید شیعیان با اشاره به بحث حجاب اضافه کرد: چند نفر با تحریک دشمنان روسری از سر خود برداشتند و دشمنان شادی کردند ولی در خواب و خیال به سر می‌برند که انقلاب با این چیزها سست شده است.

وی ادامه داد: در هر زمانی چند فرد نخاله وجود دارد و در صدر اسلام هم وجود داشت؛ انقلاب ضعیف نشده بلکه نخاله‌ها خود را نشان داده‌اند.

در ۲۲ بهمن ۵۷ آرزوی صدها ساله شیعیان برآورده شد

آیت الله العظمی جعفر سبحانی هم در درس خارج فقه امروز شنبه خود که در مسجد اعظم قم برگزار شد، با اشاره به آیاتی از قرآن کریم، از مردم برای حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن دعوت کرد و خواستار وحدت مسئولان برای حل مشکلات مردم شد.

وی با اشاره به عنایت الهی در پیروزی انقلاب اسلامی افزود: خداوند دشمن اسلام و مردم را سرنگون کرد و انقلاب را جانشین آن قرار داد اما خدا می‌نگرد که آیا عمل ما طبق قرآن سنت است و خواسته‌های حضرت امام محقق شده یا خیر؟

استاد برجسته حوزه علمیه قم با بیان این که خدای متعال در ۲۲ بهمن ۵۷ همه چیز را به مؤمنان و جهان شیعه داد، اظهار داشت: آنچه که شیعیان و علما صدها سال آرزو می‌کردند در ۲۲ بهمن ۵۷ از سوی خداوند متعال عنایت شد و همه قوا در اختیار مؤمنان قرار گرفت.

وی با اشاره به وظیفه سنگین مسئولان برای خدمت به مردم جامعه ادامه داد: باید همت کنیم و با صرف نظر از آرزوها و خواسته‌های شخصی، منافع انقلاب و مردم را در نظر گرفت.

مردم در ۲۲ بهمن وفاداری خود به انقلاب را نشان می‌دهند

آیت الله العظمی سید محمدعلی علوی گرگانی از دیگر مراجع تقلید هم با دعوت از همگان برای حضور پرشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن، گفت: حضور مردم در همه برهه‌های حساس، برای دفاع از اسلام و انقلاب فوق انتظار ما بوده است.

وی با بیان این که مردم ایران صاحبان اصلی انقلاب اسلامی هستند، گفت: ما باید قدردان این ملت شریف و وظیفه شناس باشیم، چراکه همیشه در هر شرایطی برای دفاع از اسلام و انقلاب بیش از انتظار ما در صحنه حضور داشته‌اند.

این استاد سطوح عالی حوزه حضور پرشور مردم در گردهمایی‌های سیاسی از جمله انتخابات و راهپیمایی‌ها را نشان از دلسوزی ملت نسبت به انقلاب و خون شهدا دانست و افزود: مردم ما یک بار دیگر در ۲۲ بهمن امسال وفاداری خود را به انقلاب اسلامی نشان خواهند داد.

حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن وظیفه شرعی و انسانی است

آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی نیز در درس خارج فقه امروز شنبه خود حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن را وظیفه شرعی، انسانی، ایرانی و انقلابی همه دانست و افزود: حفظ این نظام و انقلاب یکی از مهم‌ترین واجبات برای همه ایرانی‌ها و برای همه مسلمان‌ها، چه شیعه و چه سنی است.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) نیز تأکید کرد: آن‌هایی هم که در خارج از ایران هستند اگر به یک طریقی بتوانند این نظام و این انقلاب را تقویت کنند طبق موازین فقهی بر آن‌ها هم واجب است.

حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن پاسخی در خور به یاوه گویان است

تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه و امام جمعه قم هم با صدور پیامی به مناسبت ۲۲ بهمن‌ماه، تأکید کرد: از آحاد مردم بصیر و ولایت‌مدار دعوت می‌نمایم با حضور خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن، پاسخی درخور به یاوه‌گویان معاند داده و عزت و اقتدار و همبستگی خود را به جهانیان نشان دهند و حماسه دیگری را به وجود آورند.

در بخش دیگری از پیام آیت الله سید محمدی سعیدی آمده است: درصحنه بودن مردم به‌خصوص نسل‌های جدید در مواقع گوناگون به رهبری امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی)، علاوه بر آنکه موجب امیدواری دوستان انقلاب است، پاسخی کوبنده به فتنه‌انگیزان داخلی و دشمنان خارجی به‌شمار رفته و تداوم حرکتی است که شهیدان، پرچم‌دار آن بوده‌اند.

حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن باعث خجالت دشمنان می‌شود

آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه کشور هم در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قم ضمن گرامیداشت سالروز پیروزی انقلاب، گفت: طی ۴۰ سال اخیر جهت‌گیری انقلاب عوض نشد و آرمان‌های انقلاب حفظ شد و پیشرفت‌ها در عرصه‌های مختلف دنیا را دچار بهت کرد و همه این موفقیت‌ها در شرایط سخت و دشوار توسط جوانان این مرز و بوم صورت گرفت و ملت ایران روی پای خود ایستاد و امروز ایران اسلامی در منطقه حرف اول را می‌زند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: در ۲۲ بهمن امسال همه اقشار مختلف مردم در راهپیمایی این روز شرکت خواهند کرد که حضور مردم موجب خجالت دشمنان می‌شود.

راهپیمایی ۲۲ بهمن عرصه نمایش قدرت انقلاب اسلامی است

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هم با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: حضور پر شور و شعور ملت بزرگ ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن بیعتی مجدد با ولایت فقیه و پاسداشت دستاوردهای نظام اسلامی و ارزش‌های الهی و در حقیقت عرصه نمایش و مانور قدرت اسلام و انقلاب اسلامی است.

در ادامه این پیام آمده است: راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان خواهد داد، ملت ما آگاهانه چون همیشه همراه و پشتیبان نظام اسلامی و خاموش کننده آتش فتنه‌ها و آشوب‌ها در کشور است، لذا شایسته است مسئولان و مدیران نظام اسلامی قدرت و عظمت پایه‌های مردمی نظام اسلامی را درک کنند و عمیقاً و مجدّانه در مسیر خدمت به این مردم انقلابی گام بردارند و این ملت فداکار را در مسیر عزت و اقتدار همراهی کنند.