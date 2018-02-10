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۲۱ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۲۵

پژوهشگران و ناشران عرصه مد و لباس تقدیر می شوند

پژوهشگران و ناشران عرصه مد و لباس تقدیر می شوند

مراسم تقدیر از پژوهشگران، نویسندگان و ناشران هنر صنعت مد و لباس اسلامی و ایرانی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، نظر به اهمیت و جایگاه پژوهش و نشر مکتوبات در راستای توسعه و پیشرفت عرصه پوشاک کشور،   مراسم تقدیر از پژوهشگران، نویسندگان و ناشران عرصه مد و لباس اسلامی و ایرانی برگزار می‌شود.

این مراسم با همکاری بنیاد ملی مد و لباس و سازمان فرهنگی و هنری شهرداری با رویکرد پژوهش های تاریخی، ادبی و کاربردی، میزبان جمعی از فعالان و پیشکسوتان عرصه پژوهش و نشر خواهد بود.

مراسم تقدیر از پژوهشگران، نویسندگان و ناشران هنر صنعت مدولباس اسلامی و ایرانی، روز چهارشنبه، ۲۵ بهمن ماه ۹۶ ساعت ۱۵ و به میزبانی باغ موزه هنر ایرانی به نشانی میدان تجریش، خیابان شهید دربندی، خیابان دکتر حسابی، شماره ۳۰ برپا می شود.

کد مطلب 4224365

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