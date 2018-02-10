محققان برای نوعی حشره عینک سه بعدی ساختند!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، محققان در تحقیقی جدید عینکی سه بعدی برای مانتیس ها طراحی کرده اند. محققان دانشگاه نیوکاسل متوجه شده اند این حشرات دارای قوه بصری یگانه ای هستند که تاکنون ناشناخته مانده است.

انسان و بسیاری از حیوانات قوه بینایی مشخصی دارند و با دو چشم خود دنیا را کمی متفاوت می بینند. مغز انسان نیز به طور غریزی می تواند این تصاویر را بهم بچسباند تا حس عمق را به وجود بیاورد.

اما مانتیس ها تنها حشرات با قوه بینایی سه بعدی هستند بنابراین محققان دانشگاه نیوکاسل تصمیم گرفتند آزمایشی در این زمینه انجام دهند.

آنها عینکی سه بعدی برای این حشرات ساختند که نمونه مشابه آن برای تماشای فیلم های سه بعدی به کار می رود. این عینک ها طوری طراحی شده اند تا هر چشم بتواند اشیا را کمی متفاوت در نمایشگر ۲ بعدی ببیند.

محققان مانتیس ها را در یک سینما سه بعدی حشرات قرار دادند و برای آنها فیلمی از طعمه های احتمالی نمایش دادند. این ویدئو چنان متقاعد کننده بود که حشرات به دنبال غذای مجازی بودند. تا این قسمت قوه بینایی حشره با انسان مشابه است.

اما مانتیس ها در شرایط مختلف، عکس العمل های مختلفی نشان دادند. انسان به طور معمول تصاویر را واضح می بیند. اما جالب آنکه اگر شی در تصویر ثابت باشد، مانتیس ها به آن توجهی نشان نمی دهند. به عبارت دیگر قوه بینایی مانتیس بر مبنای حرکت بنا شده است. زیرا طعمه آنها همیشه در حال حرکت است بنابراین نیازی نیست آنها روی جزئیات یک تصویر تمرکز کنند.

ویوک نیتیاناندا یکی از مولفان تحقیق می گوید: این نوع کاملا نوینی از بینایی سه بعدی است. مانتیس ها احتمالا طوری طراحی شده اند تا طعمه شان را در مسافت دقیق ردیابی و شکار کنند.

محققان معتقدند از این کشف می توان در تولیدخودروهای خودران، پهپادها و ربات هایی استفاده کرد که برای جهت یابی به حسگر عمق نیازمندند.