دولت دیگر با سرمایه گذاری کارخانه ای ایجاد نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی شامگاه امروز شنبه در بازدید از شهرک صنعتی اهر و دیدار با کارآفرینان اهری با تأکید بر اینکه تحقق اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال کشور را دگرگون می‌کند، اظهار کرد: کسی که در قابل رونق تولید جانانه تلاش می‌کند و کسی که کارشکنی می‌کند باید در فرهنگ جامعه تفاوت داشته باشند.

وی معضل بیکاری جوانان را برای کشور یک تهدید بزرگ دانست، افزود: دولت بر اساس اجرای اصل ۴۴ قانون در هیچ یک از استان ها و شهرستان ها سرمایه گذاری نمی کند، برخی ها این طور فکر می کنند اگر سرمایه گذار فرار کند دولت سرمایه گذاری خواهد کرد اما این گونه نیست اگر از سرمایه گذار حمایت نکنیم بخش خصوصی شاید به دیگر استان ها و حتی خارج کشور جهت سرمایه گذاری مهاجرت کند.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت بابیان اینکه متاسفانه در شهرستان اهر کارخانه ای وجود ندارد که ۵۰۰ نفر در آن مشغول به کار شده باشند، گفت: کسی که در عرصه تولید و اشتغال جانانه تلاش می کند در این شرایط اقتصادی کشور همین تولیدکننده یک رزمنده است.

رحمانی اضافه کرد: یکی از بزرگ ترین مشکلاتی که اکنون در کشور داریم بین تولیدکننده و فعالین سایر حوزه ها تفاوتی وجود ندارد اما شرایط اقتضاء می کند تا از تولیدکننده و سرمایه گذار حمایت کنیم.

وی با ذکر اینکه اگر قصد داریم به منویات مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی توجه کنیم باید برای هر اشتغال به عنوان یک پروژه نگاه کنیم، ابراز داشت: انتظار نداشته باشیم دولت بیاید و در شهرستان اهر کارخانه ایجاد کند دوران بنگاهداری دولت گذشته و حال خودمان هستیم و خودمان، بایستی خودمان برای توسعه و رونق اقتصادی تلاش کنیم.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه جای صنایع مادر در شهرستان اهر خالی است، یادآور شد: کارخانه ۱۰۰ هزار تنی ذوب مس در شهرستان ورزقان احداث می شود اما با این کارخانه نتیجه مطلوبی حاصل نمی شود بلکه باید بیشتر بر ایجاد صنایع پایین دستی متمرکز شویم.