انقلاب اسلامی ایران یک نهضت مردمی و دینی بی بدیل در جهان بود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کریمی شامگاه شنبه در جمع مردم در مصلای سنجان با اشاره به فرارسیدن سی و نهمین سالروز پیروزی انقلاب، اظهار داشت: زمانی که پیروزی انقلاب اسلامی رخ داد، انقلابیون فعال در عرصه های مختلف، این پیروزی را باور نداشتند، به دلیل اینکه رژیم پهلوی همه مبارزان را سرکوب کرده بود و مایوس شده بودند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس ادامه داد: وقتی مبارزان و انقلابیون در نجف اظهار یاس و ناامیدی کردند، امام خمینی (ره) وعده پیروزی نزدیک را داد و باور این پیروزی برای انقلابیون مشکل بود.

وی تصریح کرد: زمانی که رییس جمهور وقت آمریکا با حضور در دربار پهلوی جشن گرفتند و ایران را جزیره ثبات برای غرب و آمریکا می دانستند کسی باور نداشت اقتدار حکومت پهلوی بعد از مدت کوتاهی شکسته شود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب اظهار کرد: انقلاب اسلامی زمانی که ظلمت و کفر جهان را فرا گرفته بود نمایان شد و خداوند موهبت پیروزی انقلاب اسلامی را بر رژیم ستم شاهی به ما عرضه داشت.

کریمی افزود: تا آن زمان هر انقلابی که شکل می گرفت، یا وابسته به اردوگاه شرق، شوروی و کومونیست و یا در اختیار اردوگاه غرب و نظام های اومانیست و... بود که بر طبل کفر و ظلم می کوبیدند.

وی خاطر نشان کرد: در این شرایط اولین انقلابی که فکر و خط جدیدی را مطرح کرد و جدای از اردوگاه غرب و شرق حرکت می کرد؛ انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره) بود، در صحنه سیاست خارجی نیز شعار نه غربی و نه شرقی برگرفته از همین تفکر است.

کریمی ادامه داد: انقلاب اسلامی تفکر جدید را پیش روی جهانیان قرار داد و نهضتی مردمی بود که مبتنی بر آموزه های دینی شکل گرفت.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب بیان کرد: یکی از خدمات بزرگ انقلاب و رهبری حضرت امام خمینی (ره) برای ایران، احیای هویت ملی ما بود؛ امام راحل نه تنها به دین و اعتقاد ما، بلکه به ملیت و هویت ما خدمت بزرگی کرد.

کریمی افزود: در طول ۲۰۰ سال گذشته هر جنگی شکل می گرفت شاهان بی لیاقت قاجار و پهلوی گوشه ای از خاک ایران را به بیگانگان می بخشیدند اما بعد از انقلاب اسلامی و در جنگ تحمیلی، با اتکا به تفکر اصیل اسلامی و مقاومت رزمندگان، یک وجب از خاک کشور ایران در اختیار بیگانگان قرار نگرفت.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب بیان کرد: از دیگر دستاوردهای انقلاب اسلامی استقلال در عرصه سیاسی، اقتصادی و نظامی است و این استقلال و عظمت امروز بر کسی پوشیده نیست.

کریمی افزود: امروز شاهد برگزاری انتخابات و تصمیم گیری در عرصه سیاست های کشور به طور مستقل و حضور مردم در تعیین سرنوشت خودشان هستیم که نمونه بارز استقلال کشور بعد از انقلاب اسلامی است.

وی گفت: امروز اقتدار و استقلال ایران به گونه ای است که قدرتمندترین سلاح ها در کشور ساخته می شود و مهمترین دغدغه آمریکا قدرت نظامی و موشکی ایران است.

کریمی ادامه داد: آزادی دستاورد دیگر انقلاب است به طوری که در گذشته خفقان بر کشور حاکم بود و اظهار عقیده و حتی خواندن کتاب ممنوع بود بنابراین باید در زمان کنونی بعد از انقلاب قدردان آزادی خود باشیم.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: انقلاب اسلامی با تاکید امام راحل بر نقش مردم در حکومت و مردم سالاری دینی، در سریع ترین زمان ارکان حکومتی خود را مبتنی بر آرای مردم شکل داد.

کریمی عنوان کرد: انتخابات اولین دوره مجلس نمایندگان ۱۱ ماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی انجام شد که نشان دهنده نظامی مبتنی بر آموزه های دینی بود و براساس مقبولیت و مشروعیت تا امروز مستحکم باقی مانده است.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس بیان کرد: امروز صادرات میلیارد دلاری ایران نشان از اعتبار و قدرت صنایع و تولیدات است، در حقیقت بعد از انقلاب از یک اقتصاد وابسته دارای چند کارخانه مونتاژکار به هجدهمین اقتصاد جهان ارتقا یافتیم و در صنعت خودرو رتبه ۱۱ جهان را داریم.

وی با اشاره به توسعه زیرساخت های روستایی بعد از انقلاب گفت: در استان مرکزی پوشش گاز رسانی در روستاها بیش از ۹۰ درصد می باشد که از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی است.

کریمی افزود: شاهد هستیم که امروز ۱۱۵ میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور تولید می گردد که با توجه به دو برابر شدن جمعیت نیاز کشور در حوزه محصولات کشاورزی تامین می شود.

وی خاطر نشان کرد: با وجود دستاوردهای عظیم انقلاب اسلامی اما هنوز جای کار بسیاری وجود دارد و مسئولان باید مشکلات و مطالبات به حق مردم را مورد توجه قرار دهند.

کریمی عنوان کرد: ایجاد اشتغال برای جوانان از مطالبات اصلی مردم است و مسئولان نظام باید اقدامات جدی و مهم در جهت رفع مشکل بیکاری جوانان داشته باشند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس اظهار کرد: امروز دشمن مایوس کردن جوانان را هدف قرار داده که به دور از واقعیت می باشد و با روحیه انقلابی و جهادی مسئولان و مردم، آینده روشن در انتظار نظام جمهوری اسلامی است.