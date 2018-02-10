توصیه سردار همدانی به بشار اسد برای نابودی داعش

به گزارش خبرنگار مهر، علی آقامحمدی شامگاه شنبه در مراسم گرامیداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی که توسط مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم در مسجد امام زین العابدین(ع) برگزار شد، اظهار داشت: افرادی که هسته‌های اولیه انقلاب اسلامی بودند عمر خود را در راه انقلاب مصروف کردند.

وی افزود: امام خمینی(ره) به صداقت با مردم رفتار کردند و هیچ‌گاه از صراط مستقیم خارج نشدند و امروز نیز مقام معظم رهبری همان مسیر را ادامه می‌دهند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: برخی از افراد متخلف در نظام اسلامی وجود دارند که این موارد در صدر اسلام و در طول تاریخ هم دیده می‌شود اما باید توجه داشت که این مسائل نمی‌تواند انقلاب را مخدوش کند.

مسئولان باید با متخلفان برخورد جدی کنند

وی افزود: مسئولان باید با متخلفان برخورد جدی کنند و باید توجه داشت که اصل انقلاب همچنان محفوظ است.

آقامحمدی اظهار داشت: انقلاب در زمانی رخ داد که بدون اجازه غرب و شرق کسی نمی‌توانست اقدامی انجام دهد اما امام راحل این قاعده را به هم زدند و بدون اجازه قدرت‌ها مبارزه را آغاز کردند و دشمنان تا به امروز ایران را قبول نکردند و معتقدند ایران اسلامی باید از دایره قدرت خارج شود.

وی عنوان کرد: دشمنان با جنگ تحمیلی که همه کشورها علیه ایران همراه بودند نتوانستند کاری از پیش ببرند و بعد راه تحریم در پیش گرفتند که با این روش هم نتوانستند کاری انجام دهند.

ایران اسلامی قدرت خود را در منطقه توسعه داده است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه ایران می‌خواهد با اجازه خود قدرت جدیدی در منطقه سامان دهد افزود: ایران اسلامی قدرت خود را در منطقه توسعه داده است و سردار همدانی وقتی از سوریه بازگشته بود گفت من وقتی وارد سوریه شدم بشار اسد به جمع‌بندی رسیده بود که کاخ را ترک کند و نیروهای مهاجم اطراف کاخ را گرفته بودند.

وی اضافه کرد: شهید همدانی به بشار اسد گفته بود که نگران نباشد و اگر اجازه دهد ۱۰ هزار اسلحه در بین مردم توزیع شود و مردم ساماندهی شوند خطر برطرف خواهد شد.

آقامحمدی بیان داشت: سردار همدانی ۸۰ هزار نیروی سوری را بسیج کرد و حزب الله هم وارد صحنه شد و ارتش هم قوت گرفت و امروز شاهدیم ارتش سوریه به حدی توانمند شده است که جنگنده رژیم صهیونیستی را سرنگون می‌کنند.

کاری از دست دشمنان بر نمی‌آید

وی در ادامه گفت: کاری از دست دشمنان بر نمی‌آید چرا که راه و مسیر ما درست است و بر حق هستیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ترامپ در دوران انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت ۶ هزار میلیارد دلار در افغانستان و عراق هزینه کردیم تا در حقیقت ایران به حاشیه کشیده شود که این گونه نشد.

وی تأکید کرد: همه اتفاقاتی که در منطقه رخ می‌دهد برای آن است که دشمنان به این نتیجه رسیدند که شیعه معتقد است امام عصر(عج) روزی خواهد آمد و بساط آن‌ها را بر می‌چیند و به همین خاطر به دنبال نابودی ایران هستند.

امروز عربستان در منطقه گرفتار است

آقامحمدی تأکید کرد: انقلاب تمام نمی‌شود و ما در مسیر خوبی قرار گرفتیم و آنچه که به دست آورده‌ایم بیش از دشمنان است و باید توجه داشت که بدون امدادهای غیبی این امر امکان‌پذیر نیست و باید قدردان انقلاب باشیم و نباید اجازه داد این انقلاب از دست برود.

وی عنوان کرد: امروز عربستان در منطقه گرفتار است و جایگاهی در دنیا ندارد و در داخل خودشان درگیری‌هایی دارند و امروز عربستان در یمن گرفتار شده است و نمی‌تواند از آن خارج شود.