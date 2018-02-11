به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، علیاصغر مونسان معاون رئیسجمهوری و رئیس سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری، امروز یکشنبه در حاشیه راهپیمایی یومالله ۲۲ بهمن در جمع خبرنگاران با اشاره به حضور پرشور مردم در این مراسم گفت: بعد از ۴۰ سال هنوز هم شاهد حضور پرشور مردم هستیم و این نشان میدهد که ذرهای از احساس تعلق مردم به انقلاب و رهبری کاسته نشده است.
او افزود: خوشحالیم که میبینیم بعد از گذشت ۴۰ سال از انقلاب اسلامی مردم همچنان در صحنههای مختلف حضور دارند و این جواب قاطعی به کسانی است که قصد توطئه در کشور را دارند و فکر میکنند میتوانند در کشور اختلاف ایجاد کنند.
او افزود: این حضور نشان میدهد که مردم همچنان پای انقلاب و رهبری و آرمانهایی که دارند ایستادهاند و همهساله نهتنها حضور مردم کمتر نشده که بیشتر هم شده است.
مونسان افزود: هر وقت تهدیدهای دشمنان بیشتر شده، حضور مردم نیز در مراسمی مانند ۲۲ بهمن بیشتر شده و با وجود کاستیها و مشکلاتی که در حوزه اقتصادی داریم خوشبختانه مردم همچنان به انقلاب و آرمانهای آن وفادار هستند و امیدواریم این مشکلات اقتصادی نیز حل شود و مردم در حوزه اقتصادی و رفاهی احساس بهتری داشته باشند.
رئیس سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری افزود: اگر واقعیت را نگاه کنیم امروز ایران یک کشور مستقل است، کشوری که استقلال و قدرت دارد، شاید کاستیهایی در ابعاد اقتصادی داشته باشیم، اما خوشحالیم که بگوییم امروز ایران یک کشور مستقل است که به قدرت اول در منطقه تبدیل شده و از همه مهمتر این که ایران سرسپرده هیچ کشوری نیست.
معاون رئیسجمهوری در ادامه به حضور مردم و وحدت آنها اشاره کرد و افزود: هر وقت مردم وحدت داشتند، دشمن ناامید شده است و وقتی دشمنان مردم را وفادار و یکپارچه میبینند از ایجاد اختلاف و توطئه بین مردم نا امید میشوند و در تمام این ۴۰ سال مردم این را به خوبی نشان دادهاند.
مونسان سپس به اهمیت حضور مردم در مراسمی مانند ۲۲ بهمن اشاره کرد و افزود: این حضور یکپارچه و پرشور درواقع مهمترین عامل رفع تهدید از کشور است و این غیرت و وفاداری مردم به انقلاب نشان میدهد که مردم از تهدیدها واهمهای ندارند و همواره ایستادهاند.
او در بخش دیگری از صحبتهای خود به ضرورت خدمت هرچه بیشتر به مردم تأکید و افزود: خوشبختانه مردم همیشه در صحنه هستند و امسال نیز در مقطع ویژهای هستیم و باز هم مردم خوشبختانه حضور دارند لذا مسئولان نیز باید به مردم با توان بیشتری خدمت کنند تا مشکلات به کمترین حد خود برسد، مسئولان باید برای فراهم کردن شرایط بهتر برای مردم تلاش کنند تا از این طریق مزد وفاداری مردم ایران داده شود.
رئیس سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری در ادامه صحبتهای خود به برنامههای این سازمان در عید نوروز اشاره کرد و گفت: تلاش میکنیم که عید امسال سفرهای ارزانقیمت داشته باشیم.
او افزود: تلاش ما این است که گردشگری به صورت یکنواخت در کشور توزیع شود و در عید نوروز امسال مردم سفرهایی با کیفیت و ارزانقیمت داشته باشند.
مونسان افزود: توصیه من به مردم این است که به جای جهانگردی، به ایرانگردی بپردازند و از داشتهها و جاذبههای ایران بازدید کنند چرا که داشتههای بسیار خوبی داریم. البته جهانگردی بد نیست اما توصیه من این است که مردم ابتدا از داشتههای خودمان بازدید کنند.
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