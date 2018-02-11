برخی تحرکات در مرزها خنثی شد/هیچ مشکل امنیتی گزارش نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اشتری در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه با تبریک فرا رسیدن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی گفت: گزارش‌هایی که تا این لحظه به دست ما رسیده است حاکی از وضعیت امنیتی بسیار خوب در تمام شهرها و محل‌های راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب است که خوشبختانه این جشن بزرگ با نظم خاصی آغاز شده و ادامه دارد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا گزارش‌هایی از تحرکات ضد امنیتی در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن وجود داشته است یا خیر؟ گفت: تا این لحظه هیچ مورد خاصی نبوده ولی در جداره مرزی هوشیاری مرزبانان ما باعث خنثی شدن یکسری تحرکات شد اما در داخل کشور هیچ مشکل امنیتی وجود نداشته است.

سردار اشتری در پاسخ به سوالی درباره به کارگیری یگان‌های تخصصی از جمله یگان ویژه و هواناجا در راهپیمایی امروز گفت: کلیه پلیس‌های تخصصی و یگان‌های ناجا در آماده باش کامل به سر می‌برند و در اجرای نظم و امنیت مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور پررنگی دارند.