ورود سامانه جدید بارشی به کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی در خصوص موج شدید بارش برف و باران از فردا هشدار دارد.

در روز دوشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۲۳، بارش باران و برف و وزش باد شدید در نیمه جنوبی استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، شمال کرمانشاه، کردستان، زنجان، قزوین، البرز و شمال تهران و برای روز سه شنبه ۹۶/۱۱/۲۴، بارش برف و وزش باد شدید در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان،کردستان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و بارش برف و باران و وزش باد شدید در کرمانشاه، ایلام، نیمه شمالی خوزستان، کهگیلویه وبویراحمد، همدان، مرکزی، قزوین، البرز، تهران، شمال سمنان، خراسان شمالی، نیمه شمالی خراسان رضوی و بارش باران و وزش باد و در ارتفاعات برف در گیلان، مازندران و گلستان پیش بینی می شود.

به سبب بارش برف طی مدت یاد شده در جاده های کوهستانی مناطق ذکر شده، لغزندگی جاده ها و به علت مه آلودگی و کولاک برف کاهش دید و اختلال در تردد پیش بینی می شود.لذا توصیه می شود اقدامات لازم جهت پیشگیری از خسارات احتمالی بعمل آید.

به مسافرین محترم هنگام تردد در جاده های کوهستانی استفاده از زنجیر چرخ، لوازم گرمایشی و ایمنی توصیه می شود. انتظار می رود بارش در روز چهارشنبه در نیمه غربی و نوار شمالی کشور تداوم یابد که اطلاعات تکمیلی در اطلاعیه های بعدی ذکر خواهد شد. همچنین طی روز دوشنبه به سبب وزش باد شدید پدیده بادوگردوخاک و کاهش دید در خوزستان و ایلام و روز سه شنبه در بوشهر و جنوب خوزستان پیش بینی می شود.