مسئولان خدمت به خانواده شهدا را فراموش نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس جمشیدی عصر یکشنبه در دیدار با خانواده شهید رضانیا در جزیره خارگ اظهار داشت: جزیره خارگ بعنوان یکی از نقاط مهم و حیاتی ایران اسلامی در تمامی حوزه ها زبان زد خاص و عام است.

وی ادامه داد: جزیره خارگ در ۸ سال دفاع مقدس به تعداد روزهای جنگ مورد هجوم وحشیانه رژیم بعث عراق قرار گرفته است ولی حتی یک روز صادرات نفت کشور از این جزیره قطع نشده است که نشان از رشادت‌های اهالی شریف این منطقه، نیروهای خدوم صنعت نفت و نیروهای نظامی و انتظامی ایران اسلامی دارد.

وی افزود: درسی که مسئولان باید از خانواده های شهدا بیاموزند، درس صبر، ایثار و فداکاری است، خانواده شهدا، فرزندان خود را در زمانی که کشور به آنها نیاز داشت در راه اسلام و انقلاب تقدیم کردند و امروز ما مسئولان باید تکریم این خانواده ها را فراموش نکنیم.

فرماندار بوشهر تصریح کرد: افتخار ما خدمت به مردم به ویژه خانواده معزز شهدا و ایثارگران است، دیدار با خانواده معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران برای مسئولان روحیه بخش و موجب پشتگرمی، تلاش و فعالیت بیشتر است.

جمشیدی خاطرنشان کرد: امنیت و آبادانی کشور مرهون و مدیون خون پاک شهدا است، توسعه و پیشرفت کشور و عزت و اقتدار نظام در سایه جانفشانی‌های شهدای والامقام و از خود گذشتگی آنها حاصل شده است.