وزارت کشور عراق: ابوبکر البغدادی به شدت مجروح شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شفق نیوز، «ابو علی البصری» رئیس یگان شاهین ها و مدیر کل بخش اطلاعات و مبارزه با تروریسم در وزارت کشور عراق اعلام کرد که وضعیت جسمی و روحی «ابوبکر البغدادی» سرکرده داعش وخیم است.

به گفته این مسئول ارشد امنیتی عراق، «ابراهم عواد السامرائی» ملقب به البغدادی اخیرا در پی وخیم شدن اوضاع جسمی خود به بیمارستان داعشی ها در منطقه «الجزیره» سوریه منتقل شده است. به گفته او وضعیت روحی سرکرده داعش بد است و او به دلیل شکستگی های متعدد و زخم های خطرناکی که داشته به بیمارستان منتقل شده و قادر به راه رفتن نیست.

رئیس یگان شاهین ها در وزارت کشور عراق اعلام کرد که سرکرده جنایتکار داعش هنوز در منطقه الجزیره سوریه حضور دارد و به منطقه دیگری پناه نبرده است. با این حال او به نقل از اطلاعات و مستنداتی که در اختیار وزارت کشور عراق است اعلام کرده که وضعیت جسمی سرکرده داعش وخیم شده و احتمال مرگ او هم زیاد است.