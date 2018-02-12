حداد عادل به هند رفت/ نشست انجمن ادبی بیدل در دهلی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سعدی، در این نشست که از سوی مرکز تحقیقات فارسی رایزنی فرهنگی ایران در دهلی برگزار شد، حداد عادل ضمن بیان توضیحاتی درباره کتاب «حدیث سرو و نیلوفر»، درباره قدمت زبان فارسی در شبه قاره هند و علاقه اش به این منطقه سخن گفت.

سپس انصاری، سفیر جمهوری اسلامی ایران در هند درباره اهمیت روابط فرهنگی هند و ایران توضیح داد.

وی دوران حضور در کشور هند را از ایام ارزشمند کاری خود برشمرد و مردم هند را انسان‌های خونگرم و کشور هند را کشوری رو به رشد و از پیشگامان توسعه در آسیا خواند.

انصاری همچنین ورود احسان الله شکر اللهی را بعنوان مدیر مرکز تحقیقات زبان و ادب فارسی جمهوری اسلامی ایران از سوی بنیاد سعدی را برای گسترش زبان فارسی در این منطقه، به فال نیک گرفت.

در این مراسم علی دهگاهی، رایزن فرهنگی ایران در هند نیز درباره فعالیت‌های انجمن ادبی بیدل دهلوی توضیحاتی ارائه کرد.

در ادامه استادان زبان فارسی ضمن تبریک جشن پیروزی انقلاب اسلامی و بیان خاطراتی از دوران مبارزات، از دیدار دکتر حداد عادل ابراز خوشحالی کردند و ایشان را بهترین حامی زبان فارسی در شبه‌قاره، سرپرست زبان فارسی در جهان و نماینده استادان فارسی از کشور هند در ایران دانستند.

چند نفر از شاعران جوان از جمله دکتر عزیزمهدی، حسن مهدی جعفری، دکتر اخلاق آهن، دکتر شهناز پروین و یگانه شکراللهی به شعرخوانی پرداختند و دو نفر نیز شعرهایی از امیرخسرو دهلوی و امام خمینی (ره) را با آواز به سبک هندی اجرا کردند.

خانم دکتر قمرغفار، رئیس بنیاد بیدل نیز چند جلد مجموعه مقالات ادبی که به کوشش وی فراهم آمده بود را به دکتر حداد عادل رئیس بنیاد سعدی، دکتر علی دهگاهی رایزن فرهنگی و دکتر احسان‌الله شکراللهی رئیس مرکز تحقیقات زبان فارسی اهداکرد.

در این نشست که اکثر استادان ادبیات فارسی در دانشگاه ھای دھلی همچون پرفسور شریف حسین قاسمی، پرفسور اختر مهدی، پرفسور چندر شیکھر، دکتر سید کلیم اصغر و ھمچنین دانش پژوھان و دانشجویان زبان و ادب فارسی نیز شرکت داشتند، از خدمات پنج‌ساله انصاری، سفیر ایران در هند قدردانی شد.

در پایان مراسم، دو اثر «حدیث سرو و نیلوفر» تالیف دکترحدادعادل و «مثنوی معنوی به تصحیح دکتر محمدعلی موحد» رونمایی شد.