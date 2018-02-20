تدوین«اعترافات با دور تند» به نیمه رسید/فیلمی درباره فساد اقتصادی

حسن ایوبی تدوینگر سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جدیدترین فعالیت های خود گفت: چندی پیش تدوین فیلم سینمایی «اعترافات با دور تند» ساخته احمد کاوری را آغاز کردم که در حال حاضر کار آن به نیمه رسیده است. «اعترافات با دور تند» یک ملودرام اجتماعی است که بخشی از آن روابط اجتماعی را به تصویر می کشد و بخش دیگر آن به موضوع فساد و دور زدن های اقتصادی می پردازد و به صورت هوشمندانه ای این موضوعات را با هم ترکیب کرده است.

ایوبی عنوان کرد: با توجه به اینکه این ۲ مقوله به صورت پررنگ در این فیلم وجود دارد من هم باید تلاش کنم تا این ۲ موضوع را درست ترکیب کنم ضمن اینکه ما تلاش داریم در قسمت هایی مخاطب عقب تر از اطلاعات فیلم باشد و به همین دلیل تدوین «اعترافات با دور تند» زمان بر شده است. این را هم باید عنوان کنم که سعی ما بر این است تا ساختار این فیلم شبیه ساختار «نفوذی» ساخته قبلی این کارگردان باشد.

وی با اشاره به دیگر فعالیت هایش بیان کرد: پیش از این فیلم سینمایی «فیلشاه» ساخته هادی محمدیان را در سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر داشتم که به دلیل بازخوردهایی که از آن گرفته شد گروه سازنده تصمیم گرفتند اصلاحات جزیی روی آن انجام دهند برای مثال در نظر دارند زمان «فیلشاه» کوتاه تر شود پس باید تغییرات کوچکی در تدوین انجام دهیم ضمن اینکه گروه هنر پویا در نظر دارد فیلم جدید خود را بسازد که کار عظیم تری از «فیلشاه» است به همین دلیل ما مشغول انجام کارهای استوری برد آن هستیم.

ایوبی در پایان اظهار کرد: من در جشنواره ملی فیلم فجر، فیلم سینمایی «خجالت نکش» ساخته رضا مقصودی را هم داشتم که قرار است در اکران عمومی به همان صورتی که در جشنواره اکران شد به نمایش در بیاید زیرا توانسته بود ارتباط خوبی با مخاطبان برقرار کند.