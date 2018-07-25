احمد کاوری کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت فیلم سینمایی «اعترافات با دور تند» بیان کرد: صداگذاری این فیلم توسط آرش قاسمی به نیمه رسید و به تازگی نیز برای ساخت موسیقی این فیلم قرارداد بسته ایم ضمن اینکه قرار است اصلاح رنگ «اعتراف با دور تند» در شرکت ایران نوین صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه پخش این فیلم به شرکت فیلمیران رسیده است، اظهار کرد: به تازگی برای دریافت پروانه نمایش اقدام کرده ایم اما هنوز مشخص نیست که این فیلم را برای حضور در سی و هفتمین جشنواره ملی فیلم فجر آماده و یا زودتر از جشنواره اکران می کنیم.

کاوری با اشاره به اینکه این فیلم اجتماعی است، عنوان کرد: من دیگر فیلم سیاسی نمی سازم چرا که ساختن اینگونه فیلم ها دردسر دارد هرچند به ساخت فیلم های سیاسی علاقه دارم ولی به دلیل سوتفاهم های سیاسی که در کشور حاکم است، ترجیح می دهم این کار را نکنم.

این کارگردان در پایان مطرح کرد: من طرفدار هیچ حزبی نیستم و تنها درباره اینکه سیاست چه نقشی در زندگی آدم ها دارد، فیلم ساخته ام اما اینگونه آثار را به یک گروه خاص ربط می دهند بنابراین امیدوارم شرایط به گونه ای شود که امکان ساخت فیلم هایی درباره حرف های کلی سیاست وجود داشته باشد.