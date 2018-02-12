گمرک در بازارچه های موقت مرزی کردستان مستقر می شود

به گزارش خبرنگارمهر، بختیار رحمانی پور امروز در جمع خبرنگاران استان در سنندج گفت: شعار امسال این روز «محیط کسب و کار امن لازمه توسعه اقتصادی است»، تعیین شده است.

وی با اشاره به اینکه گمرک جمهوری اسلامی ایران طی چند سال اخیر تغییرات و توسعه زیادی به ویژه با راه اندازی سامانه جامع امور گمرکی پیدا کرده است، عنوان کرد: در چند ماه اخیر هم ارتقاء سامانه جامع گمرک را در دستور کارگمرک قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه سامانه جامع امور گمرکی در گمرک های شهرستان های سنندج، بانه و مریوان راه اندازی شده است، بیان کرد: با راه اندازی این سامانه تمامی تشریفات گمرکی طی ۲۴ ساعت شبانه روز از طریق بستر الکترونیکی انجام می شود.

مدیرکل گمرکات استان کردستان یکی از دستاوردهای ارزشمند این سامانه را حذف فیزیکی اسناد گمرکی خواند و اظهارداشت: با راه اندازی این سامانه علاوه بر رصد و پایش سریع و راحت تر اسناد گمرکی جعل اسناد هم به حداقل رسیده است.

رحمانی پور از شروع مجدد ورود خودروهای مسافران خارجی از مرزهای استان به داخل کشور خبرداد و گفت: از سال گذشته به دلایلی ورود خودروهای مسافران از مرزهای استان به داخل کشور متوقف شده بود که از بهمن ماه امسال بار دیگر امکان ورود این خودروها با پلاک موقت فراهم شده است.

وی به طرح تجمیع بازارچه های موقت استان اشاره کرد و اظهارداشت: براساس دستور هیئت وزیران قرار شده طرح تجمیع بازارچه های مرزی و ساماندهی آنها اجرایی شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۵ بازارچه موقت مرزی در کردستان وجود دارد که با اجرای طرح مذکور به سه بازارچه کاهش پیدا می کند و این اقدام هم در راستای حفظ و افزایش کرامت کولبران انجام می شود و به هیچ وجه هدف آن افزایش درآمد دولت نیست.

مدیرکل گمرکات استان کردستان افزود: گمرک در بازارچه های موقت مرزی مستقر نبوده و هیچ نظارتی برتشریفات گمرکی نداشت و همین مسئله امکان ورود کالاهایی که شرایط ورود به کشور را نداشتند را مهیا می کرد.

رحمانی پور اضافه کرد: با اجرای طرح ذکر شده و در صورت مهیا شدن زیرساخت های لازم گمرک آمادگی استقرار در این بازارچه ها را دارد.