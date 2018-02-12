پیش بینی وزش شدید باد در چهارمحال و بختیاری

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: براساس آخرین نقشه های هواشناسی یک سامانه بارشی وارد استان چهارمحال و بختیاری می شود که از بعد از ظهر سه شنبه تا ظهر چهار شنبه در سطح استان بارش رگباری باران و برف، رعدو برق، تگرگ در مناطق مستعد و وزش باد شدید را سبب می شود.

وی عنوان کرد: کولاک برف در نواحی مرتفع استان چهارمحال و بختیاری طی روز چهارشنبه هفته جاری پیش بینی می شود.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در برخی نقاط چهارمحال و بختیاری وزش باد با سرعت ۹۰ کیلومتر بر ساعت پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: با خروج سامانه از اواخر وقت چهارشنبه کاهش نسبی دما، مه و یخبندان در این استان پیش بینی می شود.