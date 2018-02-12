به گزارش خبرگزاری مهر، پژمان منتظری مدافع استقلال در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل الریان گفت: الریان را میشناسم. درباره این تیم با هم تیمیهایم صحبت کردهام. الریان ملیپوشان زیادی دارد و میدانیم که کدامیک از بازیکنان این تیم میتوانند اثرگذار باشند و نتیجه بازی را تغییر دهند.
مدافع استقلال افزود: با اینحال ما هم تیم خوبی هستیم. بازیکنان جوانی داریم که میخواهند در لیگ قهرمانان آسیا بهترین عملکرد را داشته باشند. ما منتظر بازی فردا هستیم. این مسابقه برای هر دو تیم سخت است ولی ما تلاش میکنیم بهترین نتیجه را کسب کنیم.
وی درباره خط حمله الریان گفت: من بازیکنان الریان را میشناسم و از خط حمله این تیم شناخت دارم. همانطور که گفتم این مسابقه برای هر دو تیم بازی سختی است. ما بازیکنان خوبی داریم و در خط دفاع نیز بازیکنان ملیپوشی در اختیار داریم. خیلی خوب برای این بازی آماده شدهایم. همیشه بازیهای اول در لیگ قهرمانان آسیا اهمیت بالایی دارد. ما میخواهیم شروع بسیار خوبی داشته باشیم و شخصیت تیمی و قدرتمان را به سایر تیمها نشان دهیم. امیدوارم فردا بازی خوبی ارائه دهیم و با یک نمایش خوب، بتوانیم در نهایت پیروز شویم.
مدافع استقلال افزود: من درباره تیم الریان و لیگ قطر با هم تیمیهایم صحبت کردم. این تیم را آنالیز کردهایم. به شخصه لیگ قطر را دنبال میکنم. مثلا الاهلی تیم سابق خودم در هفته گذشته ۴ بر صفر پیروز شد و الریان با دو گل مغلوب السد شد.
مدافع ملی پوش استقلال ادامه داد: البته ما به این نگاه نمیکنیم که مثلا الریان این هفته از السد شکست خورد، مطمئنا این تیم چون شکست خورده سعی میکند با قدرت برگردد. ما با بازیکنان صحبت کردیم. سرمربی ما هم به خوبی الریان را آنالیز کرده و درباره این تیم با ما صحبت کرده است. بازهم جلسه فنی داریم تا برای مصاف با الریان آمادهتر و با شناخت بهتری وارد زمین شویم.
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