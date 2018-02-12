جلد دوم «بازشناسی مهاجرت» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید یزدانیان در جلد اول این سلسله کتاب هایی که در قطع پالتویی و توسط موسسه نشر شهر منتشر می شود، به مبانی دینی پدیده مهاجرت پرداخته و آن را از منظر قرآن کریم، روایات، سنت و سیره پیامبر گرامی اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام و بزرگان دینی بررسی کرده بود.

موضوع مورد بحث در جلد دوم این سلسله کتاب ها، پدیده مهاجرت نخبگان و تاثیرات ژئوپلیتیکی این مهاجرت ها بر کشور مهاجرفرست و مهاجرپذیر است.

در بخشی از جلد دوم آمده: «نکته مهم در تاثیر ژئوپلیتیکی مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور نوع مدیریت اعمال شده در این عرصه است. با توجه به علائق ژئوپلیتیک مهاجرین، مدیریت مناسب و هدفمند می تواند وزن ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران را در دنیا ارتقاء دهد که حمایتذهای جمعی ایرانیان مقیم در برخی مقاطع از عنوان خلیج فارس و یا تظاهرات ضد جنگ از این نمونه استو بالعکس سوء مدیریت در این عرصه می تواند سبب آسیب های جبران ناپذیری شود و تعلق ژئوپلیتیکی نخبگان مهاجر به سرزمین مادری را از بین ببرد.»