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۲۳ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۳۱

جلد دوم «بازشناسی مهاجرت» منتشر شد

جلد دوم «بازشناسی مهاجرت» منتشر شد

جلد دوم  از سلسله کتاب های «بازشناسی مهاجرت» نوشته حمید یزدانیان از سوی نشر شهر منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید یزدانیان در جلد اول این سلسله کتاب هایی که در قطع پالتویی و توسط موسسه نشر شهر منتشر می شود،  به مبانی دینی پدیده مهاجرت پرداخته و آن را از منظر قرآن کریم، روایات، سنت و سیره پیامبر گرامی اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام و بزرگان دینی بررسی کرده بود.

موضوع مورد بحث در جلد دوم  این سلسله کتاب ها، پدیده مهاجرت نخبگان و تاثیرات ژئوپلیتیکی این مهاجرت ها بر کشور مهاجرفرست و مهاجرپذیر است.

در بخشی از جلد دوم آمده: «نکته مهم در تاثیر ژئوپلیتیکی مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور نوع مدیریت اعمال شده در این عرصه است. با توجه به علائق ژئوپلیتیک مهاجرین، مدیریت مناسب و هدفمند می تواند وزن ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران  را در دنیا ارتقاء دهد که حمایتذهای جمعی ایرانیان مقیم در برخی مقاطع از عنوان خلیج فارس و یا تظاهرات ضد جنگ از این نمونه استو بالعکس سوء مدیریت در این عرصه می تواند سبب آسیب های جبران ناپذیری شود و تعلق ژئوپلیتیکی نخبگان مهاجر به سرزمین مادری را از بین ببرد.»

کد مطلب 4226067

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