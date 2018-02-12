به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در این اطلاعیه آمده است:

با توجه به جمع بندی صورت گرفته و مشورت با مدیران، رتبه‌بندی سال ۱۳۹۴ که مورد تایید اکثریت قاطع مطبوعات بوده است، مبنای اقدامات اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی قرار می‌گیرد. ضمنا با توجه به اینکه قرار است رتبه بندی سال ۱۳۹۷ مطبوعات بدون حضور ذی‌نفعان و با حضور اساتید علوم ارتباطات و پیشکسوتان مطبوعاتی در کمیته ارزشیابی، انجام شود، از همه مدیران مطبوعات درخواست می‌شود نظرات کارشناسی خود در مورد شاخص‌های رتبه بندی روزنامه‌ها را حداکثر تا ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ در اختیار اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی قرار دهند.