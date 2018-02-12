  1. فرهنگ و ادب
  2. رسانه
۲۳ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۳۲

اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی اعلام کرد؛

رتبه‌بندی سال ۹۴ مطبوعات مبنای اقدامات خواهد بود

رتبه‌بندی سال ۹۴ مطبوعات مبنای اقدامات خواهد بود

اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی در اطلاعیه‌ای رتبه‌بندی سال ۹۴ مطبوعات را مبنای اقدامات آتی خود اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در این اطلاعیه آمده است:

با توجه به جمع بندی صورت گرفته و مشورت با مدیران، رتبه‌بندی سال ۱۳۹۴ که مورد تایید اکثریت قاطع مطبوعات بوده است، مبنای اقدامات اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی قرار می‌گیرد. ضمنا با توجه به اینکه قرار است رتبه بندی سال ۱۳۹۷ مطبوعات بدون حضور ذی‌نفعان و با حضور اساتید علوم ارتباطات و پیشکسوتان مطبوعاتی در کمیته ارزشیابی، انجام شود، از همه مدیران مطبوعات درخواست می‌شود نظرات کارشناسی خود در مورد شاخص‌های رتبه بندی روزنامه‌ها را حداکثر تا ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ در اختیار اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی قرار دهند.

کد مطلب 4226130

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها