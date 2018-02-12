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۲۳ بهمن ۱۳۹۶، ۱۸:۱۳

محله قدیمی کن از تسهیلات املاک بافت های فرسوده بهره مند می شود

محله قدیمی کن از تسهیلات املاک بافت های فرسوده بهره مند می شود

طی بازدید میدانی مشترک معاون وزیر راه و شهرسازی وشهردار منطقه ۵ از محله قدیمی کن، مقرر شد بافت مسکونی کن از مزایا و تسهیلات بافت های فرسوده برخوردار شود .

به گزارش خبرگزاری مهر، در بازدید صبحگاهی روز جمعه بیستم بهمن ماه ۱۳۹۶،  سعید ایزدی معاون وزیر راه و شهرسازی به همراه  سید محسن اسدی شهردار منطقه، بخشدار کن، دبیر شورایاری این محله به منظور رسیدگی به مشکلات شهروندان از محله قدیمی کن بازدید کردند.

محدوده اراضی کن در ۳ بخش تقسیم بندی شده: باغات کن در شمال و شمال غربی –بافت مسکونی کن اتوبان شهید همت ازجنوب به حکیم ، از غرب به رودخانه کن و محدوده کشت اجباری شامل اراضی و توتستان های محله کن است که از غرب به رودخانه کن و ازشرق به بلوار تعاون می رسد.

با ابلاغ طرح جامع شهرتهران در سال ۱۳۸۶ و همچنین طرح تفصیلی در سال ۱۳۹۱در صد و سی و دومین جلسه شورای اسلامی شهرتهران ، پیشنهاد تبدیل محدوده کشت اجباری محله کن به فضای سبز مطرح شد که در جلسات متعدد و مستمر دراین خصوص با حضور شورایاری ، متخصصان ، کارشناسان ، معتمدین محل و نمایندگان آنان به این موضوع پرداخته ولی به دلیل  عدم امکان تملک و نارضایتی مردم تاکنون همچنان مورد بررسی مسئولین شهری قرار گرفته است.

بر اساس این خبر ،با توجه به حساسیت موضوع ، معاون وزیر راه و شهرسازی مقارن با ایام الله دهه  مبارک فجر ، از محله کن در منطقه ۵ بازدید و به تعیین تکلیف اراضی کشت اجباری، تغییراتی در طرح تفصیلی محله مسکونی کن و شبکه معابر آن و تعیین تکلیف ۱۱۲۰ هکتار اراضی شمال قریه کن و بازنگری پیشنهادات قبلی در مورد این محله  پرداخت.

طی این بازدیدمقرر شدکار گروهی متشکل از اعضای شورای عالی شهرسازی ، معاونت شهرسازی معماری شهرداری تهران و شهرداری منطقه ۵ در خصوص بافت محله مسکونی کن تشکیل و در هفته های آینده موضوع رسیدگی شود طبق ضوابط و ابلاغیه قبلی شورای عالی شهرسازی و معماری شهر تهران محله کن تاکنون شامل بافت فرسوده نبوده و از مزایا و تسهیلات املاک بافت فرسوده برخوردار نمی شد ولی طی این بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی با قول مساعد نسبت به این موضوع اضافه کرد بافت قدیمی کن به بافت های فرسوده شهرتهران و برخورداری از تسهیلات و ضوابط بافت های فرسوده را از اولویت های کاری دانست و همچنین  طرح تفصیلی و ساخت و ساز بافت مسکونی محله کن نیز به زودی تعیین تکلیف خواهد شد. 

در پایان معاون وزیر راه و شهرسازی و شهردار منطقه ۵ با حضور در حسینیه الغدیر کن به پای درددل و صحبت های اهالی محله کن نشستند. 

کد مطلب 4226196

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