وزارتخانه های کار و ارتباطات مجاز به فروش اموال غیرمنقولشان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان با تصویب بندی از بخش درآمدی لایحه بودجه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وارتباطات و فناوی اطلاعات و دستگاههای وابسته به آنها اجازه دادند تا سقف ۵ هزار میلیارد ریال اموال غیرمنقول مازاد خود را که واگذاری آن مشمول سیاست های کلی اصل ۴۴ نمی باشد با رعایت قوانین و مقررات به فروش برسانند و منابع حشاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند.

در بخش هزینه ای این بخش آمده است: منابع حاصل به افزایش سرمایه بانکها توسعه تعاون و پست بانک اختصاص خواهد یافت.