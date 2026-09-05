خبرگزاری مهر، گروه استان ها: اردوی جهادی «عهد خدمت» با حضور ۴۰ نفر از دانشجویان جهادگر دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) قزوین در روستاهای شهرستان آوج برگزار شد؛ اردویی یکهفتهای که اگرچه بخشی از فعالیتهای آن در قالب اقدامات عمرانی تعریف شده، اما دامنه خدمات آن به موضوعاتی مانند آموزش، فرهنگ، سلامت، مشاوره و فعالیتهای اجتماعی نیز کشیده شده است.
در این اردو، دانشجویان جهادگر در روستاهای دهستان کلنجین حضور پیدا کردند و در کنار اهالی به انجام فعالیتهای مختلف پرداختند؛ از رنگآمیزی و بهسازی مدارس و مساجد گرفته تا کمک به بهسازی منازل برخی خانوادهها و اجرای برنامههای آموزشی و فرهنگی برای کودکان و نوجوانان.
وقتی چند روز مهمان روستا میشوی
برای بسیاری از جهادگران، حضور در چنین اردوهایی تنها به انجام یک پروژه مشخص محدود نمیشود. چند روز زندگی و کار در کنار مردم روستا، فرصتی است تا دانشجو از نزدیک با بخشی از مسائل و مشکلاتی مواجه شود که شاید پیش از آن تنها در قالب آمار و گزارش با آنها روبهرو شده بود.
رجبی یکی از دانشجویان جهادگر حاضر در این اردو در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیش از حضور در منطقه تصور میکردیم عمده فعالیت ما کارهای عمرانی خواهد بود، اما وقتی وارد روستا شدیم، متوجه شدیم نیازهای مردم فقط به تعمیر یا رنگآمیزی یک ساختمان محدود نمیشود.
وی افزود: گفتوگو با مردم، ارتباط با دانشآموزان، برنامههای آموزشی و فرهنگی و حتی شنیدن مشکلات خانوادهها بخش مهمی از این اردو بود و باعث شد نگاه متفاوتی نسبت به مفهوم محرومیت و خدمت پیدا کنیم.
این جهادگر ادامه داد: وقتی چند روز در کنار مردم زندگی و کار میکنیم، مسائل آنها دیگر برایمان یک موضوع آماری نیست؛ با خانوادههایی مواجه میشویم که مشکلات و نیازهای واقعی دارند و همین ارتباط، انگیزه انسان را برای ادامه فعالیت بیشتر میکند.
روایت یک روستایی از حضور جهادگران
در سوی دیگر این ماجرا اهالی روستا قرار دارند؛ مردمی که شاید برای آنها حضور چندروزه جوانانی از شهر و دانشگاه، فارغ از نتیجه هر پروژه، اتفاقی قابل توجه باشد.
رحمانی یکی از اهالی روستای کلنجین در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای مردم روستا ارزشمند است که جوانهایی از شهر به اینجا میآیند و چند روز در کنار مردم کار میکنند و برای آبادانی روستا وقت میگذارند.
وی افزود: شاید رنگآمیزی یک مدرسه یا مسجد از بیرون کار بزرگی به نظر نرسد اما وقتی مردم میبینند دانشجویانی که شناختی از روستا نداشتهاند با علاقه در کنار اهالی کار میکنند، احساس خوبی ایجاد میشود.
این روستایی با بیان اینکه روستاها علاوه بر اقدامات عمرانی به توجه و ارتباط مستمر نیاز دارند، گفت: امیدواریم این برنامهها ادامه پیدا کند و حضور گروههای جهادی فقط به چند روز در سال محدود نشود؛ چون ارتباط با مردم و شناخت مشکلات آنها میتواند زمینهساز حل بسیاری از مسائل باشد.
خدماتی فراتر از یک دیوار رنگشده
فعالیت جهادگران در آوج تنها به کار عمرانی محدود نبود. در بخشی از این اردو، مساجد و برخی مدارس روستاهای دانک و گلزمین رنگآمیزی و بهسازی شدند و برای برخی خانوادههای نیازمند نیز اقدامات رنگکاری و گچکاری انجام شد.
همزمان با این فعالیتها، برنامههای فرهنگی و آموزشی، تحصیلی، ورزشی، مشاوره خانواده و فعالیتهای اجتماعی برای دانشآموزان و اقشار آسیبپذیر روستایی اجرا شد.
بخشی دیگر از خدمات نیز به حوزه سلامت اختصاص داشت و با همکاری سایر گروههای جهادی، غربالگری بهداشتی، مشاورههای تخصصی و برخی خدمات سلامت به اهالی ارائه شد.
این ترکیب خدمات نشان میدهد که هدف چنین اردوهایی صرفاً اجرای یک پروژه عمرانی نیست؛ بلکه تلاش میشود گروه جهادی در مدت حضور خود در منطقه، تصویری جامعتر از نیازهای مردم به دست آورد و تا حد توان به بخشهای مختلف آن پاسخ دهد.
رسول جاهد جعفرخانی، مسئول بازرسی مجمع جهادگران استان قزوین، در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره اجرای این طرح اظهار کرد: اردوی جهادی «عهد خدمت» توسط گروه جهادی بسیج دانشجویی دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) با پشتیبانی گروههای جهادی در روستاهای شهرستان آوج و با هدف تداوم نهضت خدمترسانی و محرومیتزدایی در مناطق کمبرخوردار برگزار شده است.
وی افزود: در این اردوی یکهفتهای ۴۰ نفر از دانشجویان نخبه و جهادگر با حضور در روستاهای دهستان کلنجین، مشغول خدمترسانی به مردم این مناطق شدند و تلاش شد ظرفیتهای مختلف دانشجویان در بخشهای عمرانی، فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و درمانی مورد استفاده قرار گیرد.
مسئول بازرسی مجمع جهادگران استان قزوین با اشاره به اقدامات عمرانی انجامشده در این اردو گفت: رنگآمیزی و بهسازی مساجد و برخی مدارس روستایی در دانک و گلزمین و همچنین رنگکاری و گچکاری منازل برخی خانوادهها از جمله فعالیتهای انجامشده در این دوره بوده است.
جعفرخانی ادامه داد: در کنار پروژههای عمرانی، توجه ویژهای به حوزههای نرم و فرهنگی شده و برنامههای فرهنگی، آموزشی، تحصیلی، ورزشی، مشاوره خانواده و اجتماعی برای دانشآموزان و اقشار آسیبپذیر روستایی اجرا شده است.
وی همچنین از ارائه خدمات تخصصی در حوزه سلامت خبر داد و گفت: با همکاری سایر گروههای جهادی، غربالگری بهداشتی، مشاورههای تخصصی و دیگر خدمات بهداشتی در منطقه ارائه شد تا در کنار اقدامات عمرانی، بخشی از نیازهای سلامت مردم نیز مورد توجه قرار گیرد.
هرجا ردپایی از فعالیتهای جهادی دیده شده، نتایج مطلوبی حاصل شده است
مسئول بازرسی مجمع جهادگران استان قزوین با تأکید بر اهمیت فرهنگ جهادی خاطرنشان کرد: هرجا ردپایی از فعالیتهای جهادی دیده شده، نتایج مطلوبی حاصل شده است و جهادگرانی که در عرصه محرومیتزدایی و سازندگی مناطق محروم گام برمیدارند، از اجر معنوی والایی برخوردار هستند.
وی اضافه کرد: خدمت خالصانه جهادگران همواره موجب رضایت الهی و خشنودی مردم منطقه است و این موضوع در بازدیدهای میدانی از عرصههای فعالیت و ابراز محبت و شادمانی مردم روستاها نیز قابل مشاهده بود.
جعفرخانی، گسترش گفتمان و فرهنگ تفکر جهادی، توسعه عدالت اجتماعی، ایجاد برابری اجتماعی، بسترسازی برای مشارکت مردم در امور خیر، حمایت از اقشار مستضعف، بهبود شاخصهای رفاهی نیازمندان و تقویت روحیه جهادی در میان دانشجویان، دانشآموزان و مردم را از اهداف برگزاری این اردوها عنوان کرد.
وی افزود: میدانداری گروههای جهادی بسیج در عرصه محرومیتزدایی و تحقق طرحهای سازندگی بسیج سازندگی، نقشی کلیدی در پیشرفت مناطق کمبرخوردار دارد و باید ظرفیتهای مردمی و جهادی برای حل مسائل این مناطق بیش از گذشته فعال شود.
مسئول بازرسی مجمع جهادگران استان قزوین در پایان از همراهی و پشتیبانی مؤسسه آبادگران سرزمین مهر، گروه جهادی مدافعان حرم، خیرین و دیگر نهادهای همکار از جمله سپاه ناحیه حضرت ابوالفضل(ع) آوج، فرمانداری آوج، بخشداری آبگرم، اداره آموزش و پرورش آوج، دهیاریها و شوراها، مدیران مدارس و هیئت امنای مساجد روستاهای گلزمین و دانک و همچنین فرمانده و بسیجیان حوزه مقاومت بسیج شهید حججی کلنجین و پایگاههای تابعه آن قدردانی کرد.
اردوی «عهد خدمت» در روستاهای دهستان کلنجین، اگرچه یک هفته بیشتر به طول نینجامید، اما تجربهای بود که در آن خدمترسانی از دیوارهای رنگشده مدارس و مساجد فراتر رفت و پای گفتوگو با مردم، آموزش دانشآموزان، ارائه خدمات سلامت و همراهی با خانوادههای روستایی کشیده شد.
حضور ۴۰ دانشجوی جهادگر در این منطقه، از یک سو بخشی از نیازهای فوری روستا را پاسخ داد و از سوی دیگر، فرصتی برای پیوند ظرفیتهای دانشگاهی با مسائل واقعی مناطق کمبرخوردار فراهم کرد؛ پیوندی که اگر استمرار داشته باشد، میتواند اردوهای جهادی را از برنامههایی مقطعی به مسیری برای شناسایی، پیگیری و حل مسائل روستاها تبدیل کند.
در نهایت، آنچه از این چند روز در روستاهای آوج باقی میماند، فقط رنگ تازه دیوارهای یک مدرسه یا مسجد نیست؛ بلکه خاطره جوانانی است که بخشی از وقت خود را در کنار مردم گذاشتند و برای مدتی کوتاه، فاصله میان دانشگاه و روستا، میان توان و نیاز و میان «مسئله» و «راهحل» را کمتر کردند.
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