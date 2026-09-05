ورود سامانه ناپایدار جوی به خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی الهی اظهار کرد: بر اساس تحلیل نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی، تا روز دوشنبه وضعیت جوی استان نسبتاً پایدار خواهد بود.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: با این حال، وزش باد به‌ویژه در نواحی بادخیز نیمه شرقی و جنوبی استان، با توجه به شرایط اقلیمی این مناطق، گاهی شدید خواهد بود و می‌تواند با رخداد گردوخاک و گردوغبار و در پی آن کاهش کیفیت هوا همراه شود.

وی ادامه داد: از بعدازظهر دوشنبه با نفوذ یک سامانه ناپایدار جوی، ضمن افزایش ابر شاهد افزایش سرعت و شدت وزش باد خواهیم بود که همراه با گردوخاک، کاهش کیفیت هوا و احتمال بروز خسارت پیش‌بینی می‌شود.

الهی بیان کرد: فعالیت این سامانه در ادامه و طی روز سه‌شنبه، موجب وقوع بارش‌های رگباری پراکنده در نیمه شمالی استان، به‌ویژه در نواحی شمال‌غربی، خواهد شد.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی درباره وضعیت دمایی استان نیز گفت: تا پایان هفته جاری روند افزایش دما ادامه خواهد داشت و روزهای نسبتاً گرم‌تری در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

وی درباره کمینه و بیشینه دمای ثبت‌شده در ۲۴ ساعت گذشته در خراسان رضوی گفت: گلمکان با ۸ درجه خنک‌ترین و داورزن با ۳۴ درجه گرم‌ترین نقطه استان بوده است.

الهی افزود: دمای هوای مشهد نیز طی این مدت بین ۱۳ تا ۲۹ درجه در نوسان بوده است.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال بارش باران در مشهد طی پنج روز آینده گفت: برای مشهد طی پنج روز آینده بارش باران پیش‌بینی نمی‌شود.