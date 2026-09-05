رحیمی: ۴ هزار و ۶۲۸ واحد مسکونی شهر جدید مهاجران در حال ساخت است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا رحیمی ظهر شنبه در یکصد و بیست و دومین نشست شورای مسکن استان مرکزی اظهار کرد: ۲ هزار و ۹۷۶ واحد مسکونی ویلایی در شهر جدید امیرکبیر در حال ساخت است که بخشی از آنها به مراحل پایانی رسیدهاند.
وی افزود: پروژه ۲۰۰ واحدی «بهاران» با ۹۴ درصد پیشرفت فیزیکی، بخشی از واحدها را به متقاضیان تحویل داده و حدود ۱۰۰ واحد آن در حال بهرهبرداری است اما تأمین خدمات زیربنایی بهویژه آب همچنان با مشکل مواجه است.
رحیمی تصریح کرد: پروژههای «سپهر» «پرنیان» و «نگار» بهترتیب با ۷۷، ۷۱ و ۸۹ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا هستند.
وی ادامه داد: برخی پروژهها با وجود پیشرفت حدود ۹۰ درصدی، بهدلیل افزایش هزینهها و ناکافی بودن ضرایب تعدیل، با کاهش سرعت یا توقف عملیات اجرایی مواجه شدهاند؛ بهگونهای که پیمانکار پروژه «نگار» نیز فعالیت خود را متوقف کرده بود.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید امیرکبیر و مهاجران تاکید کرد: کمیته فنی استان با محوریت دفتر فنی استانداری و حضور دستگاههای مرتبط میتواند درخواستهای افزایش قیمت و ضرایب جبرانی پروژهها را بررسی کرده و از کندی یا توقف طرحهای مسکن حمایتی جلوگیری کند.
وی افزود: در شهر جدید مهاجران نیز چهار هزار و ۶۲۸ واحد مسکونی در قالب ۹ پروژه در حال اجراست و این طرحها بین ۱۰ تا ۹۴ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
رحیمی بیان کرد: این پروژهها با هدف تأمین مسکن متقاضیان در حال اجرا هستند و تکمیل آنها نیازمند تداوم روند اجرایی و تأمین بهموقع منابع و زیرساختهای مورد نیاز است.
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