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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۱۸

هفته ششم لیگ بیست و ششم؛

نوری: فقط دنبال تمام کردن لیگ نباشیم؛ کیفیت مسابقات مهم است

نوری: فقط دنبال تمام کردن لیگ نباشیم؛ کیفیت مسابقات مهم است

سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت گفت: فشردگی مسابقات لیگ برتر بسیار زیاد است و روی کیفیت عملکرد تیم ها تاثیر می گذارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوری سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر پیکان، درباره شرایط این مسابقه اظهار کرد: پیکان تیم بسیار خوبی است و از بازیکنان جوان و جنگنده‌ای بهره می‌برد. این تیم شباهت‌هایی به تیم ما دارد و نقاط قوت و ضعف آن را به خوبی آنالیز کرده‌ایم و می‌دانیم که بازی سختی پیش رو داریم.

وی افزود: امیدوارم با توجه به اینکه در چهار روز گذشته بیشتر درگیر ریکاوری بوده‌ایم و فرصت چندانی برای تمرین نداشتیم، بازیکنان از نظر بدنی شرایط خوبی داشته باشند و بتوانیم برابر تیم خوب پیکان عملکرد مناسبی ارائه کنیم. قطعاً برای کسب سه امتیاز به میدان می‌رویم و می‌دانم پیکان هم همین هدف را دنبال می‌کند. فکر می‌کنم بازی بسیار خوب و زیبایی از آب دربیاید.

سرمربی صنعت نفت درباره نتایج این تیم در هفته‌های ابتدایی لیگ برتر گفت: با توجه به شرایطی که برای آماده‌سازی داشتیم، نتایج خوبی کسب کرده‌ایم. همان‌طور که قبلاً هم گفتم، ما تنها با پنج جلسه تمرین وارد مسابقات لیگ برتر شدیم و حتی بازی دوستانه مناسبی هم نداشتیم. شرایط برای آماده‌سازی مطلوب نبود، اما بازیکنانم در این چند مسابقه واقعاً غیرت به خرج دادند و با تمام وجود بازی کردند.

نوری ادامه داد: قطعاً در دو بازی باقی‌مانده تا تعطیلات فیفادی نیز با تمام وجود کار خواهیم کرد. امیدوارم در یک ماه تعطیلی بتوانیم کارهای تاکتیکی و بدنی بیشتری انجام دهیم و تیم را با شرایط بهتری وارد ادامه مسابقات کنیم.

وی درباره حمایت هواداران صنعت نفت نیز گفت: هواداران بسیار خوبی داریم که تیمشان را حمایت می‌کنند و واقعاً عاشق صنعت نفت هستند. آنها حتی برای مسابقات خارج از خانه فرسنگ‌ها راه را طی می‌کنند تا در کنار تیم باشند و در دیدارهای خانگی نیز حضور پررنگی دارند. به نظر من پشتوانه اصلی صنعت نفت، هوادارانش هستند.

نوری درباره فشردگی مسابقات لیگ برتر اظهار کرد: با توجه به اینکه لیگ ۱۸ تیمی شده و مسابقات نیز بسیار فشرده برگزار می‌شود، احساس می‌کنم این مسئله تا حدودی کیفیت لیگ را پایین می‌آورد. بازیکنان دچار مصدومیت می‌شوند و به نظرم هنوز فضای برگزاری مسابقات هر سه یا چهار روز یک‌بار در فوتبال ایران وجود ندارد.

سرمربی صنعت نفت افزود: به نظرم می‌توانستند تحمل بیشتری داشته باشند و مسابقات حداقل هر پنج یا شش روز یک بار برگزار شود. شرایط پروازی و همچنین وضعیت خاصی که در کشور وجود دارد را هم باید در نظر گرفت. برگزاری بازی‌ها هر چهار روز یک بار واقعاً سخت است و می‌تواند کیفیت لیگ را پایین بیاورد.

وی درباره دربی اخیر پایتخت نیز گفت: بازی بسیار خوبی بود و دیداری زیبا و تماشاگرپسند را شاهد بودیم. خودم به دلیل همزمانی مسابقه، بازی را به صورت زنده ندیدم، اما هایلایت‌های آن را دیدم و واقعاً از کیفیت بازی لذت بردم.

نوری درباره حضور خلیفه به عنوان مدیر فنی و نقش او در کنار کادر فنی صنعت نفت گفت: خلیفه هم از دوستان من است و هم یکی از مربیان خوب کشورمان محسوب می‌شود. در کنار هم به خوبی کار می‌کنیم. اگر او نقطه نظری داشته باشد، حتماً آن را با ما در میان می‌گذارد و ما نیز روی دیدگاه‌های او بررسی لازم را انجام می‌دهیم.

وی ادامه داد: ما تقریباً مثل دو دوست و دو برادر در کنار یکدیگر هستیم. از زمانی که ایشان هدایت تیمی را در لیگ برتر برعهده داشتند، ما به او مشاوره می‌دادیم و اکنون نیز ایشان قطعاً به ما مشاوره می‌دهند. اگر نکته یا نظری داشته باشند، حتماً مطرح می‌کنند و ما هم آن را بررسی خواهیم کرد. در نهایت هدف همه ما این است که صنعت نفت آبادان امسال با شایستگی در لیگ برتر باقی بماند.

سرمربی صنعت نفت درباره شرایط مالی باشگاه و وضعیت پرداختی‌ها نیز گفت: این موضوع مربوط به مدیریت باشگاه است و مدیران باشگاه باید درباره آن صحبت کنند. ما در ابتدای فصل هستیم و نمی‌توانم از طرف مدیریت در این خصوص اظهار نظر کنم.

نوری افزود: در بازار نقل‌وانتقالات ما آخرین تیمی بودیم که وارد بازار شدیم، اما با توجه به نیازهایمان و بازیکنانی که در بازار موجود بودند، توانستیم نفرات خوبی را به خدمت بگیریم. رشد و پیشرفت صنعت نفت نیازمند یک همکاری جمعی است؛ از مدیریت باشگاه گرفته تا مدیریت پالایشگاه و وزارت نفت. امیدوارم این همکاری به همین شکل ادامه پیدا کند. در حال حاضر خوشبختانه شرایط خوب است.

وی درباره احتمال برگزاری جام حذفی با توجه به فشردگی مسابقات گفت: واقعاً در شرایط فعلی فرصتی برای تمرین نداریم. شما از جام حذفی صحبت می‌کنید، در حالی که از چهار روز فاصله بین مسابقات، حدود یک روز و نیم آن صرف ریکاوری می‌شود و عملاً زمانی برای تمرین باقی نمی‌ماند. واقعاً چیزی نیست که بتوانیم درباره آن فکر کنیم و در شرایط فعلی برگزاری چنین مسابقاتی شدنی نیست.

نوری ادامه داد: امیدوارم برنامه‌ریزی بهتری انجام شود. برخی تیم‌ها که از نظر تعداد و کیفیت بازیکنان شرایط بهتری دارند نیز در چنین شرایطی اذیت می‌شوند، ضمن اینکه مصدومیت و محرومیت بازیکنان هم به وجود می‌آید و ادامه کار را بسیار سخت می‌کند.

وی تأکید کرد: امیدوارم فقط به دنبال این نباشیم که لیگ را هر طور شده به پایان برسانیم. باید زمانی وجود داشته باشد تا کیفیت بازی‌ها بالاتر برود، آمار مصدومیت‌ها کاهش پیدا کند و همه دست به دست هم بدهیم تا یک لیگ پویا و زنده داشته باشیم.

نوری در پاسخ به سوالی درباره پنالتی‌زن اول صنعت نفت آبادان نیز گفت: پنالتی‌زن اول ما ریکانی است، اما اینکه چه کسی پنالتی دوم را بزند، بستگی به شرایط مسابقه و نفراتی دارد که در زمین حضور دارند. بازیکنانی هستند که می‌توانند پنالتی بزنند و از قبل نفر دوم را مشخص نکرده‌ایم و در جریان بازی درباره آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

کد مطلب 6937956

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