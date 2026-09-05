به گزارش خبرنگار مهر، ساکت الهامی سرمربی تیم فوتبال پیکان در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر صنعت نفت آبادان، درباره شرایط این مسابقه اظهار کرد: شرایط برای ریکاوری و حفظ سلامتی بازیکنان سخت شده است، اما این وضعیت برای همه تیم‌ها وجود دارد و باید با آن کنار آمد و خودمان را با شرایط موجود وفق دهیم.

وی ادامه داد: پیش از صحبت درباره بازی فردا، دوست دارم به مسابقه قبلی‌مان برگردم؛ دیداری که به دلیل همزمانی با دربی پایتخت آن‌طور که باید مورد توجه قرار نگرفت. به اعتقاد من یکی از بهترین بازی‌های دوران مربیگری‌ام را انجام دادیم. فکر نمی‌کنم تیمی در دوران مربیگری من به اندازه حریف آن مسابقه موقعیت ایجاد کرده باشد و ما باید به گل می‌رسیدیم، اما متأسفانه در آخرین توپ گل خوردیم.

سرمربی پیکان افزود: با این حال، روند رو به رشدی را در تیم و بین بازیکنانم می‌بینم و کاملاً از آنها رضایت دارم. از بازیکنانم بابت عملکردشان در بازی گذشته تشکر می‌کنم، اما فردا مسابقه بسیار سختی مقابل صنعت نفت داریم و شرایط به گونه‌ای است که باید از این دیدار خانگی و دشوار، هر سه امتیاز را به دست بیاوریم.

الهامی درباره برگزاری جام حذفی و فشردگی مسابقات نیز گفت: شرایط به گونه‌ای است که تقویم مسابقات واقعاً اجازه برگزاری جام حذفی را نمی‌دهد. من دوست دارم این رقابت‌ها برگزار شود، اما وقتی تقویم اجازه نمی‌دهد، باید شرایط به شکلی مدیریت شود که حداقل مسابقات لیگ برتر به پایان برسد و مانند فصل گذشته برای تعیین تکلیف زمان و محل برگزاری مسابقات مشکلاتی ایجاد نشود.

وی در پاسخ به سوالی درباره هدف پیکان در فصل جاری با توجه به امکانات و نفرات این تیم عنوان کرد: از روز اولی که صحبت کردم، گفتم دوست دارم یک تیم قابل احترام و با شخصیت داشته باشیم. وقتی تیمی قابل احترام باشد، فوتبال باکیفیتی ارائه می‌دهد و وقتی فوتبال باکیفیت داشته باشید، طبیعتاً تیم می‌تواند به جایگاه و رتبه مناسبی هم برسد.

الهامی خاطرنشان کرد: روندی که پیکان در پیش گرفته، به نظرم بسیار خوب است. بازیکنانی که در اختیار داریم هم از نظر اتحاد و یکدلی شرایط خوبی دارند و هم از لحاظ فنی به یکدیگر نزدیک هستند. امیدوارم بتوانیم این روند را ادامه دهیم.

سرمربی پیکان درباره فشردگی لیگ برتر گفت: لیگ تا اینجا بسیار فشرده برگزار شده است. باید به سازمان لیگ و مجموعه آن تبریک بگویم که در این شرایط سخت و بحرانی جامعه توانسته‌اند مسابقات را برگزار کنند و حداقل در این وضعیت، دلخوشی و سرگرمی برای مردم ایجاد شود.

وی درباره دربی اخیر پایتخت نیز اظهار کرد: اگر بخواهم صادقانه صحبت کنم، بازی دربی را ندیدم، اما شنیدم که مسابقه باکیفیتی بوده است. امیدوارم واقعاً همین‌طور باشد و مردم هم از کیفیت این بازی رضایت داشته باشند. هر دو مربی، یعنی مهدی تارتار و سهراب بختیاری‌زاده، مربیان خوب فوتبال کشورمان هستند و می‌توانند به فوتبال ایران خدمت کنند.

الهامی ادامه داد: اگر این دو تیم شرایط خوبی داشته باشند و در کنار آنها تراکتور، سپاهان و سایر تیم‌ها نیز در وضعیت مناسبی قرار بگیرند، فوتبال ما می‌تواند به جایگاه و شرایط بسیار خوبی برسد.

وی در ادامه از عملکرد داوران نیز تمجید کرد و گفت: جا دارد از کمیته داوران هم تشکر کنم. امسال داوران جوان زیادی به جمع داوران اضافه شده‌اند، اما به نظرم سطح داوری‌ها نسبت به سال‌های گذشته فوق‌العاده بوده است و بابت این موضوع از آنها تشکر می‌کنم.

الهامی درباره برگزاری دیدار پیکان و صنعت نفت بدون حضور تماشاگران نیز گفت: شرایط پیکان به گونه‌ای است که اگر اجازه حضور تماشاگران صادر شود، این پتانسیل را داریم که از کارمندان ایران‌خودرو استفاده کنیم. آنها علاقه زیادی دارند که برای تماشای بازی‌های پیکان به ورزشگاه بیایند و فصل گذشته نیز این اتفاق رخ می‌داد، اما هنوز سازمان لیگ مجوز حضور آنها را صادر نکرده است.

سرمربی پیکان اضافه کرد: اگر این مجوز صادر شود، قطعاً از ظرفیت تماشاگران استفاده خواهیم کرد، چرا که فوتبال با حضور تماشاگران لذت بسیار بیشتری دارد.

الهامی درباره تقابل با صنعت نفت آبادان و اینکه خودش فصل گذشته یکی از گزینه‌های این تیم بوده است، گفت: صنعت نفت تیمی است که همیشه گفته‌ام فراتر از یک تیم فوتبال است. ملوان، صنعت نفت، تراکتور و نساجی برای مردم شهرهایشان فقط یک تیم نیستند و مردم با این تیم‌ها زندگی می‌کنند. این تیم‌ها می‌توانند نماد و سمبل اقتدار شهر خود باشند.

وی افزود: همین مسئله کار ما را مقابل صنعت نفت سخت می‌کند، اما فوتبال همین است. مربیان بالاخره در تیم‌های مختلف حضور پیدا می‌کنند و شرایط هر کدام متفاوت است. من از حضورم در پیکان راضی هستم و شرایط بسیار خوبی داریم.

سرمربی پیکان در پایان گفت: در پیکان بازیکنان جوان بسیار خوبی داریم و از نظر پایه‌ای نیز با مدیریت و باشگاه هماهنگ هستیم. امیدوارم بتوانیم این روند خوب را از نظر کیفیت بازی به یک روند مناسب در امتیازآوری تبدیل کنیم تا در نهایت به جایگاه خیلی خوب و مناسبی دست پیدا کنیم.