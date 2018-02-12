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۲۳ بهمن ۱۳۹۶، ۱۸:۳۰

کواکبیان در تذکر شفاهی؛

وزیر اطلاعات موضوع خودکشی سیدامامی را شفاف توضیح دهد

وزیر اطلاعات موضوع خودکشی سیدامامی را شفاف توضیح دهد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خواستار توضیح وزیر اطلاعات درباره موضوع خودکشی یک متهم در زندان طی روزهای اخیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران در مجلس در پایان جلسه علنی عصر امروز مجلس در تذکر شفاهی با اشاره به حضور باشکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن اظهار داشت: حلاوت حضور ملی مردم در ۲۲ بهمن موجب شده است که ما مسئولان بر کارایی خودمان بیافزاییم و تصور نکنیم که مردم از ما به طور کامل راضی هستند.

وی افزود: مردم به انقلاب و نظامشان علاقه دارند، اما مسئولان باید به کارآمدی خود بیافزایند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه گفت: چند روز قبل یک سری از فعالان زیست محیطی دستگیر شده اند که ما مطلع نشدیم اما با مرگ دکتر سید امامی که از اساتید دانشگاه امام صادق(ع) بوده، گفته اند که اتهام اینها جاسوسی بوده و این فرد خودکشی کرده است.

کواکبیان تاکید کرد: درخواستم این است که وزیر اطلاعات به طور شفاف برای  مردم توضیح دهد که اگر اتهام اینها جاسوسی بوده با کدام سرویس در ارتباط بوده اند و اگر خودکشی نیز اتفاق افتاده، مسئولان زندان چرا دقت نمی کنند که چنین اتفاقاتی رخ ندهد؟

گفتنی است همچنین ۴۲ نماینده نیز در تذکر کتبی به وزرای اطلاعات و دادگستری نسبت به تکرار موضوع خودکشی برخی متهمان در زندانها و بی دقتی به این مسئله تذکر دادند.

کد مطلب 4226223

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