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۲۳ بهمن ۱۳۹۶، ۲۰:۱۹

یک منبع آگاه اعلام کرد؛

ساکاشویلی به لهستان تبعید خواهد شد

ساکاشویلی به لهستان تبعید خواهد شد

یک منبع آگاه از تصمیم دولت اوکراین برای تبعید میخائیل ساکاشویلی فرماندار سابق اودسا و رئیس جمهوری اسبق گرجستان به لهستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، یک منبع آگاه در اوکراین از تصمیم دولت این کشور برای تبعید میخائیل ساکاشویلی فرماندار پیشین اودسا و رئیس جمهوری اسبق گرجستان به لهستان خبر داد.

این منبع آگاه با تاکید بر اینکه ساکاشویلی  از طریق هوایی به لهستان فرستاده خواهد شد، گفت: بر اساس دستورات نهادهای مرتبط، انتظار می رود وی (ساکساشویلی) راس ساعت ۱۷:۵۵ (به وقت کی یف) به سمت ورشو پرواز کند.

این منبع آگاه همچنین تاکید کرد اقدامات امنیتی جهت ورود ساکاشویلی به فرودگاه ورشو لحاظ شده است.

وی دلیل این کار را احتمال وقوع تشنج و درگیری به هنگام ورود وی به لهستان اعلام کرد. 

کد مطلب 4226296

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