شریف: قربانی داوری شدیم وگرنه سایه به سایه پرسپولیس بودیم

محمدرضا شریف در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اتفاقاتی که بعد از بازی فولاد با استقلال خوزستان افتاد و شعار تماشاگران علیه سیروس پورموسوی سرمربی فولاد، گفت: این اتفاقات چیز خاصی نبود. یک تعدادی از هواداران بعد از تساوی تیم واکنش هایی نشان دادند که اصلا مناسب نبود. هر چیزی هم بود تمام شد و شرایط تیم عادی است. ما به حواشی فکر نمی کنیم و به دنبال تثبیت جایگاه دومی خود هستیم.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا شعارها علیه پورموسوی و بازیکنان برنامه ریزی شده بود؟ تصریح کرد: عده ای هستند که می خواهند ابراز نظر کنند. گاهی این ابراز نظر از مسیر صحیح رخ نمی دهد. حالا به هر دلیلی که باشد در گام اول خود هواداران آنرا حل می کنند. هواداران اصلی تیم، خودشان این حاشیه ها را جمع می کنند. تیم ما این فصل اوج گرفته و نتایج خوبی هم گرفته است. در سالهای اخیر سابقه نداشته که تمام تیم های فولاد در هر رده ای در جایگاه های اول و دوم باشند.

عضو هیات مدیره باشگاه در خصوص اینکه چنین اتفاقاتی برای فولاد با جایگاهی که این تیم دارد مشکوک است، یادآور شد: هر اتفاقی که می افتد جای رسیدگی دارد. ما باید هدفی را که ترسیم کرده ایم، دنبال کنیم. نباید اجازه بدهیم حواشی، ما را از هدفمان دور کند. اگر جریانی بخواهد روی تیم فولاد متمرکز شود و ما را به حاشیه ببرد، از هر منبعی که باشد توسط اهالی خود آن بخش حل می شود؛ مثل حالا که هواداران واقعی فولاد خودشان این بحث را جمع و جور می کنند.

شریف تصریح کرد: ما باید شرایط خوب تیم را حفظ و بهتر کنیم. فولاد باید سهمیه آسیایی بگیرد. ما سال گذشته در جایگاه دهم جدول بودیم و با جهش زیادی برای سهمیه آسیایی رقابت می کنیم. هیچ تیمی را با این منحنی رشد ندیدم. ضمن اینکه تیم ما ۸۰ درصد تغییرات داشته است. این نشان می دهد نتایج خوب فولاد اتفاقی نبوده است.

وی ادامه داد: در فولاد خوزستان اتفاقات خاصی افتاده است که باید خیلی مسائل را تحمل کنیم. نباید اجازه بدهیم برنامه های ما مخدوش شود. خیلی ها متوجه برنامه ما شده اند و از اینکه منافعشان به خطر افتاده است، ناراحت هستند. روز گذشته هم با بازیکنان فولاد صحبت کردم و گفتم ما منتظر این برنامه ها بودیم. به آنها گفتم شما دارید بزرگی می کنید و الان بعضی از تیم ها از اینکه از فولاد مساوی می گیرند، خوشحالی می کنند.

عضو هیات مدیره فولاد تاکید کرد: ما الان باید دغدغه قهرمانی می داشتیم و سایه به سایه پرسپولیس حرکت می کردیم نه اینکه دنبال نایب قهرمانی باشیم. یکی از دلایل اصلی ایجاد فاصله بین تیم فولاد و پرسپولیس مشکلات داوری بوده است. اتفاقا روز گذشته با آقای طالقانی عضو هیات رئیسه فدراسیون هم جلسه ای داشتیم و او هم کاملا قانع شد که فولاد قربانی داوری ها شده است. تمام مستندات را هم آماده کرده ایم و آنرا در اختیار همگان قرار می دهیم.

شریف با تاکید بر اینکه هواداران فولاد بهترین هواداران فوتبال بوده اند، گفت: این حرف را برای عوامفریبی نمی گویم. واقعیت این است که فولاد بهترین هواداران را داشته است و چیزی جز حمایت از آنها نگرفته ایم. فقط در بازی با استقلال خوزستان بود که ۷، ۸ نفر مسائل دیگری را روی سکوها گفتند که این موضوع هم دارد بررسی می شود. مردم و هواداران واقعی خودشان بررسی می کنند. نباید لطف مردم و حمایت واقعی تماشاگران را فدای رفتار سخیف چند نفر کنیم.

عضو هیات مدیره باشگاه فولاد در پایان گفت: پورموسوی سرمربی تیم هم بعد از بازی به خاطر اتفاقات رخ داده دل شکسته شده بود ولی از احساسات که فاصله گرفت، متوجه شد در فولاد مسئولیت دارد. او نسبت به تیمش محبت دارد و اگر آن حرفها را برای استعفا دادن پیش کشیده بود، صرفا به خاطر ناراحتی اش بود.