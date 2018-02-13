سیستان وبلوچستان به برکت خون شهدا امروز دارای امنیت خوبی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدعلی جعفری صبح امروز در کنگره ملی شهدای سیستان و بلوچستان که در مصلی قدس زاهدان برگزار شد، اظهار داشت: در این مراسم باردیگر یاد همه شهدا خصوصا شهدای دفاع مقدس را گرامی می داریم.

فرمانده سپاه پاسداران افزود: جا دارد امروز یادی کنیم از همه شهدایی که موجب ایجاد این وحدت و همدلی در استان سیستان و بلوچستان شدند که از جمله آن‌ها باید از شهید شوشتری، شهید محمد زاده و دیگر یاران آنها نام ببریم.

وی با تبریک ایام پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داد: این انقلاب با وجود همه مشکلات و کارشکنی های دشمنان همچنان باقدرت راه خودش را چه در ابعاد داخلی و چه در ابعاد خارجی طی می کند.

سردار جعفری خاطرنشان کرد: خوشبختانه امروز این استان به برکت خون شهدا و همچنین تلاش همه نیروهای نظامی و انتظامی از جمله نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از امنیت بسیار خوب و قابل قبولی برخوردار است.

وی خاطرنشان کرد: یکی از بزرگترین معجزات الهی حفظ انقلاب اسلامی با وجود همه دشمنی ها است واین انقلاب خوشبختانه همچنان با افتخار مسیر خود را ادامه می دهد.

وی تصریح کرد: وجود بیش از ۲ هزار شهید در سیستان و بلوچستان یکی از مهمترین افتخارات مردم این استان است که نشان دهنده این موضوع است که شیعه و سنی با وحدت در راستای امنیت تلاش کرده و می کنند.

فرمانده سپاه پاسداران با اشاره به اینکه تهاجم فرهنگی در ابعاد مختلف یکی دیگر از برنامه های دشمنان است، گفت: فشار اقتصادی، ایجاد تحریم ها و همچنین ایجاد ناامنی از دیگر برنامه های دشمنان است که خوشبختانه مردم بصیر ما مردانه در مقابل همه آن‌ها ایستادگی کردند.

وی با تاکید بر اینکه مردم ما افتخار می کنند که در مقابل دشمنان ایستادگی کرده اند، بیان داشت: حمایت گسترده مردم از روی ایمان به نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده است.

وی با اشاره به اینکه ایجاد ناامنی از مهم ترین اهداف دشمن در سیستان و بلوچستان است، افزود: خوشبختانه مردم شیعه و سنی این استان در کنار هم و با وحدت در راستای برقراری امنیت تلاش کرده اند و هم اکنون این استان از امنیت بالایی برخوردار است.

سردار جعفری ادامه داد: دشمنان پس از اینکه دیدند نمی توانند در ایران اسلامی به اهداف خود برسند، جنگ ۸ ساله را به مردم ما تحمیل کردند تا شاید بتوانند با راه انداختن جنگی بزرگ و طولانی کشور را به نابودی بکشاند که مقاومت مردمی و جانانه و همت شهیدان و خانواده های آن‌ها مایه سرافرازی و پیروزی شد.

وی با تاکید براینکه انقلاب اسلامی ایران امروز در منطقه الگو و نمونه است، گفت: مهم ترین دستاورد جنگ تحمیلی این بود که ملت های دیگر هم به این باور رسیدند که با دست خالی می توان برای امنیت، نظام و انقلاب تلاش کرد.

وی با اشاره به اینکه تهاجم فرهنگی، سیاسی و شایعه پراکنی از دیگر برنامه های دشمن است، خاطرنشان کرد: افتخار داریم که با تکیه بر بصیرت مردم در این ۴۰ سال توانسته ایم در برابر همه این دشمنی ها ایستادگی کنیم.

فرمانده سپاه پاسداران تصریح کرد: اینکه چگونه ملت ایران باوجود همه مشکلات توانست در برابر این دشمنی ها ایستادگی کند و عوامل اصلی حفظ این انقلاب چیست را باید در این کنگره ها دنبال کنیم.

وی بااشاره به اینکه اولین عامل حمایت گسترده مردمی اعتقاد و ایمان به نظام جمهوری اسلامی ایران است، بیان داشت: در ۲۲ بهمن امسال ما باردیگر شاهد این حضور گسترده بودیم و طبق پیش بینی رهبر معظم انقلاب باز هم ۲۲ بهمنی تماشایی شکل گرفت.

وی ادامه داد: قطعا باید قدر این مردم را بیش از پیش بدانیم که با وجود همه مشکلات اقتصادی با نجابت و بصیرت از اعتقادشان که همان نظام و انقلاب اسلامی است دفاع کرده اند و می کنند و این مسیر را با عشق ادامه می دهند و خواستار حل مشکلات اقتصادی از مسئولین هستند.

سردار جعفری با اشاره به اینکه این بصیرت عمیق مردم برگرفته از ایمان آنهاست، افزود: رهبر معظم انقلاب با درایت، نیروی ایمان و تقوا علمی سکان انقلاب را به خوبی در این سالها هدایت کرده و می کنند که از خداوند متعال طول عمر پربرکت را برای ایشان خواستاریم.

وی با تاکید براینکه هر کشوری که راه انقلاب اسلامی را ادامه داده نتیجه آن عزت و سربلندی برای آن بوده است، اظهار داشت: ارتش سوریه امروز هواپیمای اسرائیلی را سرنگون می کند که نتیجه باورپذیری و الگو گرفتن از انقلاب اسلامی ایران است.

وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی، وحدت و انسجام ملی در میان همه اقوام و مذاهب کشور است، خاطرنشان کرد: دشمنان به دنبال این هستند که این وحدت را از بین ببرد که خوشبختانه بیداری و هوشیاری مردم و اعتقادشان به انقلاب اسلامی مانع به ثمر رسیدن توطئه های دشمن شده است.

فرمانده سپاه پاسداران با اشاره به اینکه همچنان چالش هایی بزرگی بر سر راه کشور است، بیان داشت: برقراری عدالت، رفع فساد، توسعه اقتصادی و از بین بردن تبعیض از جمله این مشکلات است که بخش قابل توجه آن هنوز محقق نشده است.

وی گفت: برای برطرف کردن این مشکلات همه ما باید بسیج بشویم و برای حل این مشکلات باید از تمام ظرفیت های کشور استفاده کرد.

وی افزود: بزرگترین چالش در داخل کشور تفاوت دیدگاه هاست زیرا یک دیدگاه که برگرفته از نگاه لیبرال و سوسیالیستی است در مقابل دیدگاهی که برگرفته از آموزه های نظام اسلامی است قرار دارد.

سردار جعفری بااشاره به اینکه در زمان دفاع مقدس نیز این تفاوت دیدگاه وجود داشت، ادامه دارد: دیدگاه لیبرالی بنی صدر در مدیریت جبهه، زمینه ساز شکست های پی در پی در میدان نبرد بود اما با فرار بنی صدر و تغییر دیدگاه به اسلامی و انقلابی دشمن پا به فرار گذاشت.

وی خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده است که هر زمان که در کشور دیدگاهی متکی به مردم و نگاه به داخل حاکم شده است مشکلات به سرعت حل شده است، همانگونه که در دفاع مقدس به خوبی این موضوع را تجربه کردیم.

وی تصریح کرد: البته در ایران اسلامی همه چیز براساس انتخاب مردم است از همین رو مردم باید در انتخاب خود افرادی را برگزینند که نگاه آن‌ها به توانمندهای داخلی باشد تا مشکلات کشور مرتفع شود.

فرمانده سپاه پاسداران با اشاره به اینکه امروز مردمی ترین نظام در جهان نظام مقدس جمهوری اسلامی است، گفت: مردم سالاری دینی برای محقق ساختن اهداف انقلاب تنها راه است و حل بحران های اجتماعی با مشارکت مردم امکان پذیر است.