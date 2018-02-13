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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۵۲

شینزو آبه خبر داد؛

توافق ژاپن و کره جنوبی برای افزایش فشارها بر کره شمالی

توافق ژاپن و کره جنوبی برای افزایش فشارها بر کره شمالی

نخست وزیر ژاپن از توافق با کره جنوبی برای افزایش فشارها بر کره شمالی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «شینزو آبه» نخست وزیر ژاپن امروز سه‌شنبه اعلام کرد که که با «مون جائه این» رئیس جمهور کره جنوبی درباره لزوم ادامه فشار حداکثری بر کره شمالی موافقت کرده اند.

در همین رابطه روز گذشته نیز نخست وزیر کره جنوبی در سئول با رئیس مجلس ژاپن دیدار و ۲ طرف با لزوم اتخاذ تصمیم های جدید برای خلع سلاح هسته ای کره شمالی به توافق رسیدند.

این توافق در حالی انجام شد که در هفته های اخیر شاید نوعی گشایش سیاسی در روابط سرد و یخ زده کره جنوبی و کره شمالی بودیم.

در همین رابطه کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی از تلاش‌های موثر کره جنوبی در میزبانی بازی‌های المپیک زمستانی ستایش کرده و خواهان ایجاد فضایی برای آشتی با کره جنوبی شده است.

اظهارات رهبر کره شمالی پس از دریافت گزارش هیات اعزامی این کشور به مراسم افتتاحیه المپیک صورت گرفت.

این هیات به رهبری کیم یو جونگ خواهر رهبر کره شمالی در سئول با رئیس‌جمهوری کره جنوبی دیدار کرده بود.

کد مطلب 4226588
عبدالحمید بیاتی

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