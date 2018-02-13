به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا برای امروز (سه‌شنبه بیست و چهارم بهمن ماه) با ۲۱ ریال افزایش نسبت به روز دوشنبه ۳۷ هزار و ۱۹ ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با ۵۱ ریال کاهش نسبت به روز دوشنبه ۵۱ هزار و ۲۵۹ ریال و هر یورو با ۹۴ ریال رشد ۴۵ هزار و ۵۳۹ ریال ارزش‌گذاری شد.

براین اساس هر فرانک سوئیس ۳۹ هزار و ۴۴۳ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۵۹۴ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۶۸۳ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۱۱۴ ریال، روپیه هند ۵۷۷ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۰ هزار و ۸۱ ریال، دینار کویت ۱۲۲ هزار و ۹۸۹ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۳۳ هزار و ۴۸۱ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۴ هزار و ۱۴۸ ریال، دلار هنگ کنگ ۴ هزار و ۷۳۳ ریال، ریال عمان ۹۶ هزار و ۲۷۹ ریال و دلار کانادا ۲۹ هزار و ۴۳۵ ریال قیمت خورد.

همچنین نرخ راند آفریقای جنوبی ۳ هزار و ۱۰۱ ریال، لیر ترکیه ۹ هزار و ۷۵۰ ریال، روبل روسیه ۶۴۲ ریال، ریال قطر ۱۰ هزار و ۱۷۱ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۱۲۴ ریال، لیر سوریه ۷۲ ریال، دلار استرالیا ۲۹ هزار و ۱۲۸ ریال، ریال سعودی ۹ هزار و ۸۷۲ ریال، دینار بحرین ۹۸ هزار و ۴۵۷ ریال، دلار سنگاپور ۲۷ هزار و ۹۹۱ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۳۹۰ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۵ هزار و ۸۴۶ ریال تعیین شد.

نرخ یکصد درام ارمنستان ۷ هزار و ۶۷۲ ریال، دینار لیبی ۲۷ هزار و ۷۰۳ ریال، یوان چین ۵ هزار و ۸۵۲ ریال، یکصد بات تایلند ۱۱۷هزار و ۶۲۵ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۴۱۰ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۴ هزار و ۱۹۹ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۱ هزار و ۴۱۵ ریال، افغانی افغانستان ۵۳۷ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۸ هزار و ۶۰۴ ریال، منات آذربایجان ۲۱ هزار و ۷۷۵ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۱۹۸ ریال و بولیوار جدید ونزوئلا ۳ هزار و ۷۰۷ ریال ارزش‌گذاری شد.