شیوه نامه حمایت از دانشجویان کارآفرین تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، ذوالفقار یزدان مهر رئیس صندوق رفاه دانشجویان در شصت و یکمین نشست معاونین دانشجویی دانشگاه ها که در دانشگاه الزهرا (س) در حال برگزاری است، گفت: بیش از ۴۰۰ خوابگاه ارتقا یافته، ۳۶۰ سلف سرویس دانشگاه ارزیابی و ۶۰ سلف سرویس صنعتی شده است.

وی ادامه داد: صندوق رفاه دانشجویان ۱۱ گام بلند در دولت یازدهم برداشته است که می توان به تدوین سند راهبردی صندوق با هدف ارائه خدمات هدفمند و موثر برای رسیدن به خودکفایی اشاره کرد.

یزدان مهر تصریح کرد: اهتمام به رویکرد مدیریت مشارکتی مبتنی بر دانایی با روحیه جهادی، ظرفیت سازی در قوانین کشوری با تصویب ۷ بند و ماده در احکام دائمی، برنامه ششم توسعه و بودجه سنواتی، افزایش درآمد اختصاصی صندوق با تحقق یک میلیارد و ۱۸۹ میلیون تومان با رشد ۱۷۱ درصدی برخی از این ۱۱ گام است که صندوق رفاه دانشجویان برداشته است.

وی ادامه داد: در سال ۹۷، ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت برای ساخت خوابگاه ها در نظر گرفته شده که نسبت به سال ۹۶، ۲۰ درصد رشد داشته است.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان تصریح کرد: با برداشت موانع خوابگاه سازی در برنامه ششم توسعه، ابتدای سال ۹۷ استارت ساخت ۲۰۰ خوابگاه زده می شود.

وی افزود: در بازدیدی که وزیر علوم از صندوق رفاه دانشجویان داشتند، دغدغه ها و اولویت های وی احصاء شده و بر اساس آن برنامه ریزی صورت گرفته است.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان تصریح کرد: وزیر علوم در بازدیدی که از صندوق رفاه دانشجویان داشت بر استقرار برنامه ارتقای خوابگاه های دانشجویی، کمک به ساخت خوابگاه های مجردی، لزوم نوآوری در ارائه خدمات به دانشجویان و نوآوری در رویکرد خدمات تغذیه و حمایت جدی از دانشجویان مستعد کم بضاعت تاکید داشت.

یزدان مهر افزود: بر همین اساس برنامه های صندوق رفاه دانشجویان در سال ۹۷ متناسب با دغدغه های وزیر علوم و اسناد بالادستی پیش بینی شده است.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان در ادامه به برنامه سند صندوق ۱۴۰۰ اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۰ یک صندوق هدفمند خواهیم داشت که راهبردهای آن نیز تدوین شده است و در اسفندماه سعی می کنیم عملیاتی شدن آن را اجرا کنیم.

وی تصریح کرد: از برنامه های دیگر صندوق رفاه، کمک به ظرفیت سازی خوابگاه های مجردی و متاهلی است و همچنین بخش خصوصی نیز می تواند در این زمینه ورود پیدا کند.

یزدان مهر افزود: بر اساس آمارهای ارائه شده، ۴۲ دانشگاه یعنی ۳۴ درصد دارای رستوران مکمل و ۸۳ دانشگاه یعنی ۶۶ درصد دارای رستوران مکمل نیستند که در این زمینه گام هایی برخواهیم داشت.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان در ادامه گفت: در سال ۹۷ نیز ارتقای خوابگاه ها پیگیری خواهد شد و برنامه ما این است که خوابگاه های رتبه ۳ را به سطوح بالاتر برسانیم و حتی به خوابگاه های رتبه ۲ نیز ورود پیدا کنیم.

وی شناسایی دانشجویان مستعد کم بضاعت برای ارائه خدمات و حمایت از طرح های کارآفرینی دانشجویان را از دیگر برنامه های صندوق رفاه دانشجویان اعلام کرد و افزود: مصوبه و شیوه نامه حمایت از دانشجویان کارآفرین تصویب و آماده اجرا است.