  1. استانها
  2. تهران
۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۱۴

عباس‌نژاد: احیای روددره فرحزاد در گرو توقف ورود فاضلاب است

عباس‌نژاد: احیای روددره فرحزاد در گرو توقف ورود فاضلاب است

تهران- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: پاکسازی نخاله از روددره فرحزاد، آغاز مسیر احیای این محدوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباس‌نژاد، بعد از ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به اهمیت زیست‌محیطی روددره فرحزاد اظهار کرد: این روددره یکی از عناصر طبیعی مهم شبکه روددره‌های تهران است که علاوه بر ارزش‌های اکولوژیک، در کنترل رواناب و سیلاب، تعدیل شرایط اقلیمی و ایجاد پیوند میان عرصه‌های طبیعی شمال تهران و محدوده‌های شهری نقش دارد.

وی افزود: طی سال‌های اخیر اقدامات قابل توجهی برای پاکسازی و ساماندهی روددره فرحزاد انجام شده و در جریان مراحل مختلف طرح احیا، حجم قابل توجهی پسماند و نخاله از این محدوده خارج شده و عملیات ساماندهی، لایروبی و توسعه فضای سبز نیز دنبال شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران تأکید کرد: ساماندهی و احیای روددره صرفاً به پاکسازی، بهبود منظر شهری و توسعه فضای سبز محدود نمی‌شود، بلکه حفظ و بازگرداندن کارکردهای طبیعی رودخانه و جلوگیری از ورود مستمر آلاینده‌ها به بستر و جریان آب، اهمیت اساسی دارد.

عباس‌نژاد با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف فاضلاب در محدوده فرحزاد تصریح کرد: گزارش‌هایی از مشاهده جریان فاضلاب در بخش‌هایی از روددره ارائه شده و این موضوع در جلسات مشترک دستگاه‌های مسئول نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: لازم است منشأهای ورود فاضلاب به رودخانه به‌طور کامل شناسایی و برطرف شود؛ چراکه تداوم ورود فاضلاب، حتی در مقیاس محدود، می‌تواند موجب آلودگی آب و خاک، انتشار بو و افزایش بار آلودگی میکروبی و شیمیایی شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران خاطرنشان کرد: تکمیل زیرساخت جمع‌آوری و دفع بهداشتی فاضلاب، شناسایی و حذف نقاط تخلیه و تعیین تکلیف فاضلاب واحدهای مسکونی و پذیرایی باید همزمان با طرح‌های ساماندهی و احیای روددره دنبال شود.

وی افزود: اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان تهران ضمن حمایت از تداوم اقدامات انجام‌شده در روددره فرحزاد، بر پایش مستمر کیفیت آب و خاک و رفع منشأهای آلودگی تأکید دارد.

عباس‌نژاد در پایان گفت: احیای واقعی روددره فرحزاد زمانی محقق می‌شود که پاکسازی محیط و جلوگیری از ورود آلاینده‌ها به‌صورت همزمان و مستمر دنبال شود.

کد مطلب 6962702

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها