به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباس‌نژاد، بعد از ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به اهمیت زیست‌محیطی روددره فرحزاد اظهار کرد: این روددره یکی از عناصر طبیعی مهم شبکه روددره‌های تهران است که علاوه بر ارزش‌های اکولوژیک، در کنترل رواناب و سیلاب، تعدیل شرایط اقلیمی و ایجاد پیوند میان عرصه‌های طبیعی شمال تهران و محدوده‌های شهری نقش دارد.

وی افزود: طی سال‌های اخیر اقدامات قابل توجهی برای پاکسازی و ساماندهی روددره فرحزاد انجام شده و در جریان مراحل مختلف طرح احیا، حجم قابل توجهی پسماند و نخاله از این محدوده خارج شده و عملیات ساماندهی، لایروبی و توسعه فضای سبز نیز دنبال شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران تأکید کرد: ساماندهی و احیای روددره صرفاً به پاکسازی، بهبود منظر شهری و توسعه فضای سبز محدود نمی‌شود، بلکه حفظ و بازگرداندن کارکردهای طبیعی رودخانه و جلوگیری از ورود مستمر آلاینده‌ها به بستر و جریان آب، اهمیت اساسی دارد.

عباس‌نژاد با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف فاضلاب در محدوده فرحزاد تصریح کرد: گزارش‌هایی از مشاهده جریان فاضلاب در بخش‌هایی از روددره ارائه شده و این موضوع در جلسات مشترک دستگاه‌های مسئول نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: لازم است منشأهای ورود فاضلاب به رودخانه به‌طور کامل شناسایی و برطرف شود؛ چراکه تداوم ورود فاضلاب، حتی در مقیاس محدود، می‌تواند موجب آلودگی آب و خاک، انتشار بو و افزایش بار آلودگی میکروبی و شیمیایی شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران خاطرنشان کرد: تکمیل زیرساخت جمع‌آوری و دفع بهداشتی فاضلاب، شناسایی و حذف نقاط تخلیه و تعیین تکلیف فاضلاب واحدهای مسکونی و پذیرایی باید همزمان با طرح‌های ساماندهی و احیای روددره دنبال شود.

وی افزود: اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان تهران ضمن حمایت از تداوم اقدامات انجام‌شده در روددره فرحزاد، بر پایش مستمر کیفیت آب و خاک و رفع منشأهای آلودگی تأکید دارد.

عباس‌نژاد در پایان گفت: احیای واقعی روددره فرحزاد زمانی محقق می‌شود که پاکسازی محیط و جلوگیری از ورود آلاینده‌ها به‌صورت همزمان و مستمر دنبال شود.