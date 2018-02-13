نظارت دقیق بر بازار شب عید مانع از افزایش قیمت کالا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی روز سه شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار محصولات کشاورزی که با حضور فاطمه خمسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین و اعضای ستاد برگزار شد اظهار کرد: بایستی بصورت مستمر بازار شب عید استان را رصد کنیم و با هماهنگی مانع از افزایش قیمت شویم تا کالاهای اساسی با قیمت مناسب و به میزان کافی در اختیار مردم قرار گیرد.

وی با اشاره به این نکته که باید در آستانه شب عید از افزایش قیمت کالاهای اساسی بویژه مرغ جلوگیر ی کرد اظهار داشت: به منظور کنترل بازار و عرضه مرغ منجمد با قیمت ۶۲۰۰۰ ریال در اختیار مصرف کنندگان از طریق تعاونی های مصرف و همچنین اصناف قرار می گیرد.

حبیبی تصریح کرد: برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها؛ چاره ای جز عرضه مستقیم مرغ منجمد در بازار نداریم.

وی اضافه کرد: گوشت مرغ منجمدی که وارد بازار می شود از لحاظ کیفیت مناسب است و می توان با عرضه مانع از افزایش قیمت مرغ در بازار شد.

حبیبی گفت: در بحث تخم مرغ نیز بایستی همچنان ۲۰ درصد تولید این واحدها در اختیار واحدهای عرضه کننده با قیمت ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان قرار داده شود.

وی بر لزوم اهمیت نظارت و بازرسی بیشتر بر بازار شب عید استان با توجه به شرایط حساس تاکید کرد.

توزیع تخم مرغ با قیمت مصوب در سطح استان

رئیس سازمان جهاد کشاروزی استان قزوین نیز گفت : در حال حاضر روزانه تخم مرغ با قیمت مصوب ۱۲ هزار ۶۰۰ تومان درسطح استان توزیع می شود.

فاطمه خمسه افزود: با هماهنگی انجام شده با ستادتنظیم بازار استان به منظور کنترل قیمت ، واحدهای مرغ تخمگذار استان روزانه ۲۰ درصد تولید خود را برای توزیع در اختیار این ستاد برای توزیع در سطح استان قرار خواهند داد.

وی اظهار داشت: به منظور حمایت از تولید کنندگان قیمت جوجه یکروزه با قیمت مناسب تهیه و در اختیار مرغداران قرار خواهد گرفت.

خمسه تصریح کرد: به منظور حمایت از مصرف کنندگان در بهمن ماه بیش از به میزان ۱۷ و نیم تن تخم مرغ تولید داخل ، ۴۱ تن تخم مرغ وارداتی ی و ۸ تن تخم مرغ صنعتی در استان توزیع شده است.

به کفته ی وی؛ هم اکنون ۲۰ واحد مرغ تخمگذار استان روزانه ۳ تا ۴ تن تولیدات تخم مرغ خود را وارد بازار استان می کنند.

خمسه خاطر نشان کرد: با هماهنگی انجام شده در حال حاضر در ۱۸ نقطه و فروشگاه های استان؛ تخم مرغ مورد نیاز شهروندان را با قیمت ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان توزیع می شود.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان قزوین به توزیع میوه شب عید شهروندان استان اشاره کردو گفت: بمنظور رفاه حال شهروندان و کنترل قیمت بازار ۵۰۰ تن سیب و ۱۰۰۰ تن پرتقال برای شب عید شهروندان استان تامین شده است.

خمسه افزود: در حال حاضر بخشی زیادی از میوه های شب عید مردم در سردخانه های استان ذخیره سازی شده و مابقی نیز طی چند روز آینده وارد استان خواهد شد.