به گزارش خبرگزاری مهر، سایت گل در مطلبی جالب اقدام به بررسی امتیازات ۱۰ بازی آخر همه تیمهایی که در مرحله حذفی لیگ قهرمانان حاضر هستند، کرده و با توجه به امتیازات آنها را طبقه بندی کرده است. این امتیازات مربوط به ۱۰ بازی اخیر تیمها در همه رقابتها است. این ردهبندی به شکل زیر است:
۱۶- رم/ ۱۲ امتیاز
۱۵- چلسی/ ۱۳ امتیاز
۱۴- رئال مادرید/ ۱۸ امتیاز
۱۲- شاختار دونتسک/ ۱۹ امتیاز
۱۲- بازل/ ۱۹ امتیاز
۱۰- منچستریونایتد/ ۲۰ امتیاز
۱۰- سِویا/ ۲۰ امتیاز
۸- لیورپول/ ۲۲ امتیاز
۸- تاتنهام/ ۲۲ امتیاز
۶- بارسلونا/ ۲۳ امتیاز
۶- بشیکتاش/ ۲۳ امتیاز
۴- منچسترسیتی/ ۲۵ امتیاز
۴- پورتو/ ۲۵ امتیاز
۳- پاریسن ژرمن/ ۲۷ امتیاز
۲- بایرن مونیخ/ ۳۰ امتیاز
۱- یوونتوس/ ۳۰ امتیاز
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