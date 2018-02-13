به گزارش خبرگزاری مهر، سایت گل در مطلبی جالب اقدام به بررسی امتیازات ۱۰ بازی آخر همه تیم‎هایی که در مرحله حذفی لیگ قهرمانان حاضر هستند، کرده و با توجه به امتیازات آن‌ها را طبقه بندی کرده است. این امتیازات مربوط به ۱۰ بازی اخیر تیم‎ها در همه رقابت‎ها است. این رده‎بندی به شکل زیر است:

۱۶- رم/ ۱۲ امتیاز

۱۵- چلسی/ ۱۳ امتیاز

۱۴- رئال مادرید/ ۱۸ امتیاز

۱۲- شاختار دونتسک/ ۱۹ امتیاز

۱۲- بازل/ ۱۹ امتیاز

۱۰- منچستریونایتد/ ۲۰ امتیاز

۱۰- سِویا/ ۲۰ امتیاز

۸- لیورپول/ ۲۲ امتیاز

۸- تاتنهام/ ۲۲ امتیاز

۶- بارسلونا/ ۲۳ امتیاز

۶- بشیکتاش/ ۲۳ امتیاز

۴- منچسترسیتی/ ۲۵ امتیاز

۴- پورتو/ ۲۵ امتیاز

۳- پاری‎سن ژرمن/ ۲۷ امتیاز

۲- بایرن مونیخ/ ۳۰ امتیاز

۱- یوونتوس/ ۳۰ امتیاز