دیدار مدیران پرسپولیس و نسف قارشی در هتل

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا گرشاسبی امروز سه‌شنبه به رسم میهمان نوازی، در هتل آزادی محل استقرار تیم فوتبال نسف قارشی حضور یافت و با «شمیل» مدیر عامل این باشگاه دیدار و گفتگو کرد.

سرپرست باشگاه پرسپولیس در گفتگو با همتای ازبک خود به او و اعضای تیم نسف قارشی حضور در ایران را تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد با رقم خوردن یک بازی خوب، هواداران دو تیم از مشاهده فوتبالی دیدنی لذت ببرند.

حمیدرضا گرشاسبی در پایان این دیدار، هدیه‌ای را هم به رسم یادبود تقدیم مدیر باشگاه ازبکی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۱۷:۱۵ امروز در هفته نخست رقابت های لیگ قهرمانان فوتبال آسیا در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف نسف قارشی ازبکستان می رود.