فراخوان المپیاد راسخون منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، فراخوان المپیاد راسخون از سوی موسسه جامعه القرآن منتشر شد.منیر روحی مسئول روابط عمومی موسسه جامعه القرآن و عترت اهل البیت تهران و البرز در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: به مناسبت سی و نهمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ، المپیاد علمی قرآنی راسخون ۱۵ جزء ویژه قرآن آموزان دوره حفظ تخصصی ۹۶- ۹۷ از سوی موسسه جامعه القرآن منتشر شد.

وی با اشاره به مفاد آزمون افزود:در حفظ کتبی ۳۰ سوال ۴ گزینه ای و مفاهیم کتبی با ۳۰ سوال ۴ گزینه ای و حفظ شفاهی همراه ۱۵ سوال ۱۵ خطی از اجزاء ۱ تا ۱۵ قرآن کریم آزمون می باشد.

روحی با تاکید بر منابع آزمون حفظ و مفاهیم ادامه داد:در رشته حفظ کتبی و شفاهی قرآن کریم با رسم الخط عثمان طه و در رشته مفاهیم کتبی قرآن حکیم و شرح واژگان استاد ابوالفضل بهرام پور از منابع آزمون می باشد.

مسئول روابط عمومی موسسه جامعه القرآن با اشاره به اینکه این المپیاد در اسفند با زمانبدی خاص صورت میگیرد اشاره کرد: یکشنبه ۶ اسفند ماه آزمون شفاهی ۵ جزء اول، ۸ اسفند ماه آزمون شفاهی ۵ جزء دوم و ۱۰ اسفند ماه ۵ جزء سوم و ۱۱ اسفند ماه نیز آزمون کتبی برپا خواهد شد.

همچنین وی با تاکید بر برگزاری آزمون کتبی در یک روز تصریح کرد: آزمون کتبی شعب برادران و خواهران استان تهران و البرز در روز جمعه اسفند ماه ساعت ۱۰ به آدرس اتوبان رسالت (غرب به شرق) نرسیده به ایستگاه مترو علم و صنعت، خیابان شهید حیدرخانی ، درب اصلی دانشگاه علم و صنعت ، دانشکده علوم پایه برگزار می گردد.

وی با توضیح این المپیاد افزود: المپیاد راسخون که نشانگر تلاشهای قرآن آموزان، نظارت والدین و عملکرد اساتید موسسه تلقی میشود، یکی از طلایی ترین فرصتها برای بالا بردن کیفیت محفوظات، رفع نواقص ، ورود به دوره ی تکمیلی و میسر کردن ادامه ی مسیر حفظ کل قرآن کریم میباشد که با برنامه ریزی صحیح برای تحقق این امر قرآن آموزان تلاش خواهند کرد.

روحی در پایان با اعلام نتایج این آزمون اظهار داشت: قرآن آموزان می توانند نمونه سوالات شفاهی و کتبی را تا ۴۸ ساعت قبل از آزمون در سایت WWW.JQK.IR ملاحظه نموده و با با مراجعه به سایت WWW.JQK.IR از نتایج المپیاد مطلع شوند.