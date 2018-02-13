شکارچی پلنگ و گرگ در خراسان شمالی دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید اصغر مطهری بابیان اینکه امسال این نخستین موردی است که شکار پلنگ در خراسان شمالی گزارششده است، اظهار کرد: اجزای بدن این گونههای وحشی دریکی از روستاهای شهرستان بجنورد کشفشده است.
اصغری افزود: در این زمینه، یک نفر شکارچی متخلف دستگیرشده و یک قبضه اسلحه تک لول غیرمجاز و مقادیری مهمات دستساز غیرمجاز کشف و ضبطشده است.
وی بابیان اینکه شکارچی متخلف برای ادامه سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضایی شده، گفت: بر اساس قانون جریمه شکار، ضرر و زیان یک قلاده پلنگ ۸۰۰ میلیون ریال و یک قلاده گرگ ۴۰ میلیون ریال است.
وی بابیان اینکه محیطبانان و نیروهای اجرایی این اداره کل برای صیانت و حفظ انفال و جلوگیری از تعرض به طبیعت و حیاتوحش بهصورت شبانهروزی فعالیت دارند اظهار کرد: از دوستداران طبیعت و علاقهمندان به حیاتوحش تقاضا میشود در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیستمحیطی مراتب را به سامانه ۱۵۴۰ یا ادارات محیطزیست اطلاع دهند.
مدیرکل حفاظت از محیطزیست خراسان شمالی گفت: مردم در انعکاس تخلفات از قبیل شکار و صید غیرمجاز، آتشسوزی، قطع اشجار، تخریب و آلودگی محیطزیست با سامانه مزبور همکاری داشته باشند.
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