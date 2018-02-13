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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۰۴

مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست خراسان شمالی:

شکارچی پلنگ و گرگ در خراسان شمالی دستگیر شد

شکارچی پلنگ و گرگ در خراسان شمالی دستگیر شد

بجنورد- مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست خراسان شمالی از کشف اجزای بدن یک قلاده پلنگ و یک قلاده گرگ در بجنورد و دستگیری شکارچی متخلف در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید اصغر مطهری بابیان اینکه امسال این نخستین موردی است که شکار پلنگ در خراسان شمالی گزارش‌شده است، اظهار کرد: اجزای بدن این‌ گونه‌های وحشی دریکی از روستاهای شهرستان بجنورد کشف‌شده است.

اصغری افزود: در این زمینه، یک نفر شکارچی متخلف دستگیرشده و یک قبضه اسلحه تک لول غیرمجاز و مقادیری مهمات دست‌ساز غیرمجاز کشف و ضبط‌شده است.

وی بابیان اینکه شکارچی متخلف برای ادامه سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضایی شده، گفت: بر اساس قانون جریمه شکار، ضرر و زیان یک قلاده پلنگ ۸۰۰ میلیون ریال و یک قلاده گرگ ۴۰ میلیون ریال است.

وی بابیان اینکه محیط‌بانان و نیروهای اجرایی این اداره کل برای صیانت و حفظ انفال و جلوگیری از تعرض به طبیعت و حیات‌وحش به‌صورت شبانه‌روزی فعالیت دارند اظهار کرد: از دوستداران طبیعت و علاقه‌مندان به حیات‌وحش تقاضا می‌شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی مراتب را به سامانه ۱۵۴۰ یا ادارات محیط‌زیست اطلاع دهند.

مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست خراسان شمالی گفت: مردم در انعکاس تخلفات از قبیل شکار و صید غیرمجاز، آتش‌سوزی، قطع اشجار، تخریب و آلودگی محیط‌زیست با سامانه مزبور همکاری داشته باشند.

کد مطلب 4226898

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