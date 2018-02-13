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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۴۵

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری:

کیفیت هوا در چهارمحال و بختیاری کاهش یافت

کیفیت هوا در چهارمحال و بختیاری کاهش یافت

شهرکرد- مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: کیفیت هوا در چهارمحال و بختیاری کاهش یافت.

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کیفیت هوا در چهارمحال و بختیاری کاهش یافت، اظهار داشت: وزش باد شدید در  چهارمحال و بختیاری سبب وقوع پدیده گردو غبار در سطح استان شده است.

وی با اشاره به ورود یک سامانه بارشی به چهارمحال و بختیاری، ادامه داد: براساس آخرین نقشه های هواشناسی این سامانه بارشی از بعد از ظهر سه شنبه تا ظهر چهار شنبه در سطح استان فعال می شود و بارش رگباری باران و برف، رعدو برق، تگرگ در مناطق مستعد را سبب می شود.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: از اواخر وقت چهارشنبه کاهش نسبی دما، مه و یخبندان در استان چهارمحال و بختیاری پیش بینی می شود.

وی بیان کرد: دمای هوای شهرکرد در حال حاضر پنج درجه سانتی گراد است.

کد مطلب 4226920

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