شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کیفیت هوا در چهارمحال و بختیاری کاهش یافت، اظهار داشت: وزش باد شدید در چهارمحال و بختیاری سبب وقوع پدیده گردو غبار در سطح استان شده است.

وی با اشاره به ورود یک سامانه بارشی به چهارمحال و بختیاری، ادامه داد: براساس آخرین نقشه های هواشناسی این سامانه بارشی از بعد از ظهر سه شنبه تا ظهر چهار شنبه در سطح استان فعال می شود و بارش رگباری باران و برف، رعدو برق، تگرگ در مناطق مستعد را سبب می شود.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: از اواخر وقت چهارشنبه کاهش نسبی دما، مه و یخبندان در استان چهارمحال و بختیاری پیش بینی می شود.

وی بیان کرد: دمای هوای شهرکرد در حال حاضر پنج درجه سانتی گراد است.