رئیس فیفا نهم اسفند در تهران/ اینفانتینو تماشاگر دربی پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، «جیوانی اینفانتینو» نهم اسفندماه به تهران خواهد آمد، در همین راستا چهارمین جلسه هماهنگی با حضور محمدرضا ساکت، دبیرکل فدراسیون، روسای کمیته های فدراسیون و مسئولان ورزشگاه آزادی برگزار و درباره برنامه هایی که قرار است در حضور اینفانتینو اجرا شود، بحث و تبادل نظر شد.

یکی دیگر از برنامه‌های فدراسیون فوتبال برگزاری جشنواره فوتبالی دختران است که این مراسم هر ساله ۱۸ اسفند برگزار می‌شود اما طبق اعلام سایت فدراسیون فوتبال، با توجه به حضور رئیس فیفا در تهران قرار شده این جشنواره امسال در ۱۰ اسفند برگزار شود تا اینفانتینیو شاهد برگزاری این جشنواره و توجه فدراسیون فوتبال به دختران باشد!

همچنین قرار است رئیس فیفا تماشاگر ویژه دربی پایتخت در همین روز باشد. این بازی ساعت ۱۷:۲۰ دقیقه در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود.