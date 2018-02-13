به گزارش خبرنگار مهر، کامران اسماعیلی عصر امروز سه شنبه در تبریز از کم و کاستی ها و عقبماندگیها در اجرای شبکه فاضلاب مناطق روستایی و شهری در کشور انتقاد کرد و اظهار داشت: متاسفانه در زمینه بهرهمندی از تأسیسات مدرن فاضلاب در روستاها کمبودهایی داریم به طور مثال هماکنون تنها ۳۹ روستا در کشور به سیستم مدرن فاضلاب مجهز شده اند در حالی که این روستاها ۰.۳ درصد جمعیت کشور را دارا هستند.
وی با اشاره به اینکه بر اساس برنامه پنج ساله ششم توسعه میبایست میزان بهرهمندی جمعیت روستایی کشور از سیستم مدرن فاضلاب در کشور طبق این برنامه به ۳ درصد افزایش یابد، افزود: اینکه آبرسانی به روستاها در اولویت بوده شکی نیست بلکه همیشه همینطور نیز بوده بر همین اساس سعی کرده ایم تا بیش از برنامههای ابلاغی پروژههای مختلفی در حوزه آبرسانی به روستاها اجرایی کنیم.
مدیرکل دفتر طرحهای آب و فاضلاب کشور ادامه داد: ۴۰ مین طرح فاضلاب و تصفیهخانه روستایی کشور از محل اعتبارات بانک توسعه اسلامی در استان آذربایجان شرقی به مناسبت دهه فجر افتتاحشده است در این حالی است که چهلمین تصفیهخانه روستایی کشور در آذربایجان شرقی با شاخصهایی که دارد مشابه تصفیهخانههای شهری است.
اسماعیلی شرکت آب و فاضلاب روستایی آذربایجان شرقی را جزو شرکت های آبفار برتر کشور عنوان کرد، بیان داشت: با تامین اعتبار و اخذ تسهیلات از بانک توسعه اسلامی تأسیسات مدرن فاضلاب در ۱۱۱ روستای کشور احداث میشود.
وی بابیان اینکه ۶ روستای استان آذربایجان شرقی به تأسیسات مدرن فاضلاب روستایی مجهز میشود، گفت: با بهرهبرداری از ۱۱۱ طرح سیستم مدرن فاضلاب در روستاهای کشور میزان بهرهمندی جمعیت روستایی از شبکه فاضلاب ۱.۵ درصد افزایش مییابد.
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