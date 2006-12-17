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۲۶ آذر ۱۳۸۵، ۱۴:۴۰

با هدف مشارکت عمومی در فرایند واژه گزینی ؛

مردم واژه های جدید فارسی می سازند

مردم واژه های جدید فارسی می سازند

عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، گفت : شیوه های واژه گزینی در زبان فارسی به زودی منتشر می شود و در اختیار عموم مردم قرار می گیرد تا همه مردم در زمینه واژه گزینی وارد عمل شوند .

علی کافی در گفتگو با خبرنگار مهر ، با اعلام این خبر افزود : بعد از اعلام فراخوان فرهنگستان زبان درباره اعلام نظر عموم مردم و کارشناسان در مورد شیوه های کنونی واژه گزینی در فرهنگستان تاکنون بعد از گذشت شش ماه فقط 20 نظر کارشناسی قابل اعتنا به فرهنگستان ارسال شده است .

وی افزود : از میان این پاسخ ها و نظرات که به فرهنگستان ارسال شده است که فرهنگستان زبان و ادب فارسی منتظر تصمیم گیری دکتر حبیبی در خصوص نظرات اعلام شده است که چگونه به این پرسش ها و ایرادات پاسخ دهیم .

این عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی یادآور شد : تصمیمی گیری در مورد این هم اندیشی با ریاست فرهنگستان است و خود دکتر حبیبی پس از بررسی این نظرات چارچوب بعدی شیوه های واژه گزینی را تعیین نماید .

وی تصریح کرد : برخی از این پاسخ ها به صورت تعارفات معمول است و  وارد حوزه نقد نشده اند و تنها برخی ایرادات جزئی را مطرح کرده اند که این دسته از نقدها هم راهگشای ما نیست ، تنها گروه کوچکی در قالب سه یا چهارمقاله به فرهنگستان رسیده است که باید در شورای اصول و ظوابط واژه گزینی مورد بررسی قرار گیرد .

کافی خاطرنشان کرد : مدتی است که من دیگر مسئولیت هم اندیشی های واژه گزینی را بر عهده ندارم و فقط به عنوان یک عضو در این مجموعه همکاری می کنم .

وی در مورد برنامه آینده فرهنگستان زبان و ادب فارسی در حوزه واژه گزینی گفت : به زودی اصول و ظوابط واژه گزینی در زبان فارسی شامل اصول ، شرح و مثال منتشر می شود تا افراد با خواندن آن بتوانند به صورت خودآموز در جریان اصول و ضوابط واژه گزینی قرار بگیرند .

کد مطلب 422727

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