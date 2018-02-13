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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۲۰:۱۹

دادگاه استیناف انگلیس حکم بازداشت «جولیان آسانژ» را تأیید کرد

دادگاه استیناف انگلیس حکم بازداشت «جولیان آسانژ» را تأیید کرد

دادگاه استیناف انگلیس از تأئید حکم بازداشت «جولیان آسانژ» بنیانگذار سایت افشاگر ویکی لیکس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی‌بی‌سی، دادگاه استیناف انگلیس امروز سه شنبه حکم بازداشت «جولیان آسانژ» بنیانگذار سایت افشاگر ویکی لیکس را تأیید کرد.

این در حالیست که ۱۷ بهمن ماه سال جاری نیز دادگاهی در انگلیس درخواست بنیانگذار سایت افشاگر ویکی‌لیکس برای صدور قرار منع تعقیب را رد کرده بود.

بر این اساس، قرار بازداشت آسانژ کماکان به قوّت خود باقی است و لذا در صورتیکه وی از ساختمان سفارتخانه اکوادور در لندن خارج شود بازداشت خواهد شد.

این در حالیست که آسانژ حدود ۵ سال است که در ساختمان سفارتخانه اکوادور در لندن حضور دارد.

بر اساس اعلام این رسانه، پرونده «جولیان آسانژ» در سوئد مختومه اعلام شده اما انگلیس او را به دلیل نقض قرار وثیقه در مدت بازداشت همچنان تحت تعقیب می‌داند.

کد مطلب 4227277

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