دومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم ردیف اول پرونده گلیم و گبه

به گزارش خبرنگار مهر، دومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم ردیف اول پرونده مکتب فرش، گلیم و گبه کرمانشاهان امروز برگزار شد.

در این جلسه چند تن از وکلا به نمایندگی از ۱۲۰ وکیل ۱۳ هزار و ۶۲ شاکی، موارد تخلف متهم را تشریح کردند.

فریب مالباختگان با تبلیغات گسترده، وعده های غیرمنطقی همچون ۷۰ تا ۱۲۰ درصد سود سپرده گذاری، فعالیت مالی خارج از شبکه بانکی و اختلال در نظام اقتصادی از جمله اتهامات است.

متهم ردیف اول این پرونده، ۲۳۸ میلیارد تومان وجوه مردم را کسب کرده و تاکنون قدرت بازپرداخت آنها را نداشته است.

متهم، سپرده های مالباختگان را در زمینه خرید اسب گرانقیمت، گوسفند، شتر، سنگ‌های قیمتی، ویلا، باغ و تولید و فروش فرش تضییع کرده است.

نتیجه نهایی دادرسی پس از آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم ردیف اول پرونده مکتب گلیم و گبه کرمانشاهان به اطلاع عموم می رسد.