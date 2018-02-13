سرهنگ مهدی حسن زاده در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، شهرستان عسلویه میزبان چهار شهید خوشنام است.
وی اضافه کرد: پیکر پاک دو تن از این شهدا در بیدخون و دو تن دیگر در شهر نخل تقی به خاک سپرده میشود.
فرمانده سپاه شهرستان عسلویه با اشاره به برنامههای استقبال، وداع و تشییع و تدفین پیکر پاک و مطهر این شهدا خاطرنشان کرد: استقبال از شهدا ساعت هفت و ۳۰ دقیقه یکشنبه ۲۹ بهمنماه فرودگاه بین المللی خلیج فارس برگزار میشود.
وی با اشاره به اینکه مراسم شب وداع ساعت ۲۰ روز دوشنبه ۳۰ بهمنماه در حسینیه یادگار امام(ره) برگزار میشود افزود: مراسم تشیع شهدای بیدخون ساعت هشت صبح سه شنبه اول اسفند از حسینیه شهید آگوشی تا پارک شهدای گمنام برگزار میشود.
حسنزاده خاطرنشان کرد: آئین تشیع شهدای نخل تقی نیز ساعت ۱۵ روز سه شنبه از میدان ناخدا تا پارک ساحلی برگزار میشود و نماز شهدا ساعت هشت صبح در شهید آگوشی بیدخون برگزار خواهد شد.
نظر شما