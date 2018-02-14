«تله موش» حسن فتحی در شبکه چهار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه چهار سیما، تله تئاتر هشت قسمتی «تله موش» از جمله نمایش‌های تلویزیونی قدیمی است که سال ها قبل پخش شده است و قرار است از پنجشنبه ۲۶ بهمن ماه ساعت ۲۴ مجددا از شبکه چهار سیما روی آنتن برود.

بازنویس و کارگردان مجموعه تله تئاتر هشت قسمتی «تله موش» حسن فتحی است. این مجموعه که محصول ۱۳۷۶ شبکه دو سیما است برپایه «تله موش» آگاتا کریستی ساخته شده است.

کارگردان تلویزیونی این تله تئاتر ساسان امیرپور، تهیه کننده ثریا گلشهر و تدوین آن بر عهده مجید میرفخرایی است.

زنده یاد جمیله شیخی، حمید مظفری، هرمز هدایت، افسر اسدی، زنده یاد احمد آقالو، اردلان شجاع کاوه، کاظم هژیرآزاد، رویا نونهالی، داود اسدی، فرزام منطقی، ژینوس دبیر، خسرو قیاسی، ارژنگ نوری، آرمن بیات، ابوالفضل سخی، علی فروزش و کتایون ملک زاده ازجمله هنرمندانی بودند که در این مجموعه ایفای نقش کرده اند.

شبکه چهار سیما هر هفته پنجشنبه و جمعه ساعت ۲۴ یک تله تئاتر را در قالب برنامه «نمایشخانه» برای علاقه مندان به هنرهای نمایشی پخش می‌کند.