به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل صبح امروز (چهارشنبه) در حاشیه مراسم گردهمایی اساتید بسیجی دانشگاه آزاد در واحد تهران مرکز این دانشگاه با حضور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ایران با دعوت دولت قانونی سوریه در این کشور حضور دارد؛ بنابراین افرادی باید از سوریه بیرون بروند که بدون دعوت قانونی دولت سوریه به این کشور آمده اند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر دیدار با مقام معظم رهبری افزود: خبر مربوط به این دیدار باید از سوی دفتر مقام معظم رهبری اعلام شود.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل عنوان کرد: توقع ما این است که اساتید بسیجی علاوه بر تسلط بر علوم تخصصی، برای ایجاد تمدن جدید اسلامی هم تلاش کنند.