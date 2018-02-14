  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۴۰

ولایتی در جمع خبرنگاران:

ایران با دعوت دولت قانونی سوریه در این کشور حضور دارد

ایران با دعوت دولت قانونی سوریه در این کشور حضور دارد

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل گفت: ایران با دعوت دولت قانونی سوریه در این کشور حضور دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل صبح امروز (چهارشنبه) در حاشیه مراسم گردهمایی اساتید بسیجی دانشگاه آزاد در واحد تهران مرکز این دانشگاه با حضور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ایران با دعوت دولت قانونی سوریه در این کشور حضور دارد؛ بنابراین افرادی باید از سوریه بیرون بروند که بدون دعوت قانونی دولت سوریه به این کشور آمده اند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر دیدار با مقام معظم رهبری افزود: خبر مربوط به این دیدار باید از سوی دفتر مقام معظم رهبری اعلام شود.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل عنوان کرد: توقع ما این است که اساتید بسیجی علاوه بر تسلط بر علوم تخصصی، برای ایجاد تمدن جدید اسلامی هم تلاش کنند.

کد مطلب 4227695

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها