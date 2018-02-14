نتایج قرعه کشی عتبات عالیات ایام نوروز اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج قرعه کشی عتبات عالیات ایام نوروز از سوی سازمان حج و زیارت اعلام شد.

پذیرفته شدگان در قرعه کشی بر اساس جدول ذیل جهت قطعی کردن ثبت نام و تعیین تاریخ اعزام کاروان خود اقدام خواهند کرد.



ثبت نام در کاروان‌ها از ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه ۹۶/۱۲/۰۲ آغاز و پذیرفته شدگان بر اساس اولویت‌های خود می‌توانند به بخش ثبت نام سایت (لینک قطعی کردن ثبت‌نام) مراجعه و یا با حضور در دفاتر مجاز زیارتی تحت پوشش سازمان حج و زیارت، کاروان و تاریخ اعزام خود را تعیین کنند.



اولویتهای ( ۱ و ۲) از ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۱۲/۰۲



اولویتهای (۳ و ۴) از ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۱۲/۰۲



اولویت (۵ و ۶) از ساعت ۱۱ صبح روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۱۲/۰۲



اولویت (۷) از ساعت ۱۳ بعدازظهر روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۱۲/۰۲



اولویت (۸) از ساعت ۱۴ بعدازظهر روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۱۲/۰۲



اولویت (۹) از ساعت ۱۵ بعدازظهر روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۱۲/۰۲



اولویت (۱۰ و ۱۱ ) از ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۹۶/۱۲/۰۷



زائرین عتبات عالیات بعد از ثبت نام قطعی از ۲۳ سوم اسفند ماه سال جاری تا ۲۰ اردیبهشت ماه سال آینده، به این سفر معنوی اعزام خواهند شد.



مرتضی آقایی مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت در همین راستا گفته بود ۱۲۰ هزار نفر از هموطنان در مرحله پیش ثبت‌نام سفرهای نوروزی عتبات عالیات که از ۱۲ لغایت ۲۲ بهمن ادامه داشت شرکت کرده بودند.